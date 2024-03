Luly Bossa dice que no recibió donación de Epa Colombia: la influenciadora la desmintió

Una fuerte controversia se generó en redes sociales este 20 de marzo, cuando Luly Bossa y Epa Colombia se convirtieron en protagonistas de la misma conversación. Todo gracias a una confusión que hubo sobre las donaciones solicitadas por la actriz cuando murió Angelo, su hijo.

¿Qué pasó entre Luly Bossa y Epa Colombia?

Resulta que la influenciadora le contó a sus seguidores que apoyó económicamente a la cartagenera de 59 años, tras la inesperada partida de su hijo menor y la falta de recursos para un funeral. Sin embargo, algunos curiosos quisieron verificar dicha información y acudieron a la fuente directa.

La sorpresa se la llevaron cuando Luly Bossa, a través de una transmisión en vivo, afirmó que no recibió donativos por parte de la figura de redes sociales, cuyo nombre de pila es Daneidy Barrera:

“Me van a disculpar, pero yo no recibí nada de Epa Colombia. Quiero aclarar eso porque la gente que me enviaba, que era gente famosa y actores, me hablaron por interno y por WhatsApp, pero nunca se pusieron a manifestar que habían hecho esto o lo otro. A lo mejor la señorita tuvo una buena intención, pero nunca recibí nada de ella (...) Hay un extracto de lo que se recibió y unas cosas muy puntuales porque uno con eso no se puede equivocar, uno tiene que entregarle cuentas al gobierno. Yo no recibí pantallazo ni nada de la señorita Epa, ni se comunicó con el equipo ni nada. A lo mejor tenía la intención o no sé si quiso montarse en la ola de la noticia, pero ahí no pasó nada”.

Epa Colombia desmintió a Luly Bossa con estas pruebas

Como era de esperarse, lo dicho por la actriz suscitó una ola de reacciones en contra de la influenciadora, quien recibió críticas e insultos en redes sociales por esta situación.

Ante la fuerte polémica, Daneidy Barrera se pronunció por medio de sus historias de Instagram, en las que se defendió de los cuestionamientos y, con evidencias, demostró que fue una de las colaboradoras.

“Me impresiona ver a un poco de gente atacando, ayuden a la gente mejor. Yo no tengo por qué estar publicando que yo soy la que ayuda. Yo voy a lo que voy, no a pegarme de nadie. Yo sí ayudo de corazón y no tendría por qué estar publicando si es mucho o poco”, escribió Epa Colombia, como descripción a una captura de pantalla de una transacción hecha el 9 de marzo al mismo número de Nequi que Luly Bossa dispuso para ser auxiliada en aquella ocasión.

Donación de Epa Colombia a Luly Bossa Fotografía por: Captura de pantalla

“Por eso tanta gente anda mal en sus vidas. Viviendo una vida de apariencias y no se les ve bendición (...) La gente en esos momentos dice: ‘ayuden y compartan’, pero lo único que hacen es compartir la publicación. Son pocas las personas que ayudan y, a veces, esas son a las que más atacan”, concluyó.