Lujoso hotel le prohibió el ingreso a Britney Spears: la acusan de caminar desnuda

Durante el 2023 Britney Spears se convirtió en un tema recurrente en la prensa internacional. Fue en octubre de ese año que la ‘princesa del pop’, sobrenombre con el que se conoce a la cantante, lanzó su libro The Woman in Me (La mujer en mí), en el que hizo públicos varios de sus secretos, entre ellos, que habría sido obligada, por parte de su exnovio, Justin Timberlake, a interrumpir un embarazo.

Esa revelación no fue la única que hizo la exestrella de Disney, incluso, se refirió a su padre, Jamie Spears, quien tuvo su tutoría legal hasta el 2021. La artista estaba bajo la custodia de su papá desde el 2007, año en el que tuvo una fuerte crisis de salud mental. Desde que las autoridades le quitaron al familiar de Britney la potestad sobre ella, la intérprete de Circus ha manifestado estar feliz en sus redes sociales.

Puedes leer también: Hermano de Sofía Vergara fue asesinado durante la época del narcotráfico

En su cuenta de Instagram, de hecho, suele publicar videos de ella bailando y disfrutando de la mansión en la que vive.

Recientemente medios de comunicación internacionales informaron que la voz detrás de temas como Womanizer y Oops!...I Did It Again habría causado estragos en un hotel de lujo de Los Ángeles. Según se reveló el portar The Sun, la también actriz había caminado con su torso desnudo en el reconocido Thousand Oaks.

“Awkward silence... I love making people feel uncomfortable” — Britney Spears on instagram pic.twitter.com/23iB6O7rCU — Fan Account 📖🌹 (@britneycharts) January 23, 2024

“Algunos invitados se han quejado de que ella va en topless junto a la piscina y los hace sentir incómodos, y su comportamiento es a menudo extraño y molesto”, comenta textualmente el reportaje del tabloide británico.

De acuerdo con lo que se conoció, no es la primera vez que a la heredera musical de Madonna se le acusa de tener comportamientos así, de hecho, en el 2008, se le señaló de hacer lo mismo en el hotel Four Seasons de Beverly Hills.

Te puede interesar: Karol G mostró imágenes exclusivas del detrás de cámaras de ‘Griselda’

Tal y como lo mencionó una fuente al medio de comunicación que divulgó la información, en el hotel en el que ocurrieron los hechos “se registran muchos huéspedes de alto perfil e invitados ricos que gastan miles de dólares allí, ya sea por un viaje de negocios o por placer, y no quieren que los hagan sentir incómodos”, reveló una fuente anónima.

Aunque Britney Spears no se ha referido al tema, sí subió un video en sus redes sociales en las que dejó un mensaje que para sus fanáticos es muy revelador. “Silencio incómodo. Me gusta incomodar a la gente”, redactó al lado de un video en el que aparece posando con un vestido de brillantes dorados.