¡Confirmado! Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se van de Colombia. ¿Dónde vivirán?

Desde hace varios meses se viene hablando en redes sociales de la salida del país de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W. La pareja había contado en sus redes sociales que estaban expectantes pues, en el 2014, se mudarían de país.

¿Dónde vivirán Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

En las últimas horas, los artistas activaron la dinámica de ‘Preguntas y respuestas’ en Instagram y allí resolvieron varias dudas de sus seguidores. Uno de ellos le preguntó a la creadora de contenido antioqueña: “¿es verdad que te vas a vivir a México?”.

Sin ningún misterio, respondieron que se irán a vivir al país azteca. El intérprete de Cupido falló ya estuvo buscando casa para vivir junto a sus hijos. “Para allá vamos, para México”, dijo Pipe.

Por su parte, Luisa agregó: “sí, nos vamos. De hecho, Pipe estaba viendo casas esta última vez que estuvo en México, igual acá tenemos nuestros negocios, tenemos proyectos aquí en Colombia, entonces vamos a estar allá y acá”.

La duda de sus seguidores es si, se quedarán de manera definitiva, o si, en algún momento piensan regresar. Sobre eso, el cantante de música popular afirmó: “vamos a tener que volver mucho, yo vengo a Colombia a mis conciertos, o sea, normal”.

¿Dónde se van a casar Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

En el mundo de la farándula en Colombia, Pipe y Luisa conforman una de las parejas más sólidas. Llevan cuatro años juntos y fruto de su amor tienen dos hijos: Máximo y Domenic.

En octubre del año pasado, el antioqueño le pidió matrimonio a la influenciadora durante un viaje a Emiratos Árabes. “Sí, un millón de veces sí. Te amo infinito, solamente Dios conoce estos corazones y sabe el por qué nos juntó para compartir esta hermosa vida. Te amo Andrés Giraldo”, escribió Luisa en sus redes.

Desde entonces, sus seguidores han estado a la expectativa por conocer la fecha y el lugar de la boda.

Debido a su cambio de residencia, se desconoce si la boda se llevará a cabo en México o si, por el contrario, la realizarán en Colombia. Por ahora, los famosos no se han referido al respecto.

Hace unos meses, la paisa afirmó: “Pueden creer que no he planeado nada, o sea, yo creo que yo todavía estoy shockeada, siento que me acabaron de proponer matrimonio, o sea, es como que apenas sucedió, entonces no he planeado nada, simplemente todo en el tiempo de Dios perfecto”.