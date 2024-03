Luisa Fernanda W se defendió por críticas a su exótica mascota

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno conforman una de las parejas más estables de la farándula nacional. La influencer y el cantante de música popular tienen una sólida relación desde el 2019. La empresaria y el cantante, que anunciaron su compromiso en octubre del 2023, tienen dos hijos, Máximo, que nació el 28 de octubre del 2020 y Domenic, quien vino al mundo el 27 de octubre del 2022.

La pareja suele compartir varios detalles de su vida en familia a través de sus redes sociales, de hecho, la creadora de contenido, recientemente, habló de su exótica mascota, aquella que le ha generado tantas críticas. Se trata de Bills, un gato de raza esfinge. El animal se caracteriza por no tener nada de pelo en su cuerpo, diferente a cualquier felino tradicional.

“A mí me pueden decir lo que sea de este gato, que es un gato raro y todas las cosas que le dicen, pero esto es una belleza, miren esta hermosura”, afirmó la paisa mientras mostró al gatito, a través de sus historias de Instagram, tomando cómodamente el sol. El animalito, además de no tener pelaje, tiene ojos de diferentes colores.

Es de recordar que el gatito llegó a la casa de la familia en la navidad del 2020. El 28 de diciembre de ese año, la antioqueña y el exjurado de Yo me llamo le presentaron a sus seguidores al gatito, incluso, le crearon un perfil de Instagram llamada ‘billsbuenow’.

Luisa Fernanda W aclara rumores de embarazo

A través de una galería de imágenes, ‘Lu’ quiso aclarar los rumores que existen, desde hace varios meses, de que está embarazada. De acuerdo con lo que comentó, no está ocultando un tercer embarazo, como le han venido diciendo.

“Imagínese que hace 7 meses me están diciendo que “estoy embarazada” y apenas hace un año tuve mi segundo hijo, y vuelvo a tocar este tema para que ustedes vean a nosotras las mujeres como se nos exige vernos siempre perfectas, de verdad es mucha presión. Así como estoy hoy me siento cómoda, pero también les cuento que estoy haciendo todo por recuperar mis hábitos saludables y volver a estar en el peso que me gusta, por ahora voy a mi ritmo y sin presión”, inició diciendo.

“PD: No estoy embarazada. Si en algún momento de mi vida decido volver a ser madre, se los contaré, ya tengo dos hijos entonces eso de “esconder embarazos” me parece una estupidez, si llega el tercero es porque Dios así lo quiso, ni mi pareja y yo lo estamos buscando por ahora”, concluyó.