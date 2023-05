Luisa Fernanda W reveló su última conversación con Legarda. “Marcó mi vida”

La vida sentimental de Luisa Fernanda W es uno de los temas que más ha dado de qué hablar sobre la creadora de contenido paisa, especialmente su pasada relación con Fabio Andrés Legarda Lizcano, más conocido como Legarda, quien su vida se vio apagada el 7 de febrero del 2019 a causa de una bala perdida en Medellín.

El artista y la empresaria fortalecieron la amistad que ya tenían de años atrás, cuando participaron en el reality culinario MasterChef Celebrity. Su amor comenzó a ser público a finales de abril del 2018 cuando los dos comenzaron a dejar algunas pistas en sus redes sociales. Luego, por medio de un video publicado en YouTube, la antioqueña lo confirmó. Aunque lucían completamente enamorados, su historia de amor tuvo un punto final casi un año después, cuando se conoció la noticia de la trágica y repentina muerte del artista, quien, para ese entonces, tenía 29 años.

La creadora de contenido Luisa Fernanda W habló, por primera vez después de muchos tiempo, sobre el fallecimiento de su exnovio Legarda a causa de una bala perdida. Estas fueron las últimas palabras que le dijo la paisa.

¿Cómo fue la última conversación entre Luisa Fernanda W y Legarda?

Meses después de la muerte del cantante, Luisa abrió su corazón nuevamente e inició su relación con Pipe Bueno, su actual pareja y padre de sus dos hijos Máximo y Domenic. Desde entonces, fue blanco de críticas por supuestamente no haber querido a su ex ni respetar su memoria o hacerle duelo, un tema que ella prefirió guardarse para su intimidad y no volver a hablar nunca más.

Hace unos días, la pasada relación de la influencer volvió a sonar, pues fue ella quien rompió el silencio y decidió hablar, por primera vez después de mucho tiempo, sobre lo que significó la muerte del joven para su vida. “Fue una etapa supremamente dura en mi vida, sigue siendo dura, fue algo que marcó mi vida de una manera supremamente fuerte porque nadie está preparado para la partida de una persona... No hay día que yo no tenga a Fabio presente. Ya es un tema que ya lo entendí, lo recuerdo con mucho cariño. ¿Cómo uno no va a recordar una persona que te entregó cariño, amor, respeto?, ¿cómo no la vas a guardar en tu corazón?”, contó a Alejandro Sago en su Pid Podcast.

En la charla, Luisa recordó que le dedicó unas palabras a su expareja durante el entierro, “Le di las gracias por su tiempo, le di las gracias por su amor, le di las gracias por todo lo que vivimos, por todo lo que aprendí de él y le dije, yo voy a estar bien y voy a ser feliz, vete tranquilo. Me cuesta mucho despedirme, me duele en el alma porque muchas cosas las quería vivir a tu lado, pero esto no lo puedo cambiar, pero sí quiero que sepas que voy a ser todo por ser la mujer más feliz del mundo, sin olvidar el amor tan bonito que tuvimos, que siempre te voy a tener en mi corazón”, recordó con tristeza.