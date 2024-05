Luisa Fernanda W reveló: “no quería ser mamá jamás”

El nombre de Luisa Fernanda W ha sido uno de los más comentados en redes sociales. La creadora de contenido antioqueña cuenta con 19 millones de seguidores en Instagram, plataforma en la que suele publicar varios detalles de su vida personal y profesional.

Luisa Fernanda W, influenciadora y empresaria colombiana. Fotografía por: Instagram Luisa Fernanda W

Luego de la muerte de Legarda, su novio, en el 2019, la paisa se dio una nueva oportunidad en el amor pocos meses después con el cantante de música popular Pipe Bueno.

El comienzo de su relación fue un poco criticado pues muchos consideraron que Luisa “no le hizo duelo” a su expareja. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue demostrando lo enamorada que estaba del intérprete de Cupido falló, y actualmente conforman una de las parejas más sólidas de la farándula.

¿Cuántos hijos tiene Luisa Fernanda W?

Luisa y Pipe llevan casi cinco años juntos. Fruto de su amor tienen dos hijos: Máximo, su primogénito, quien nació el 28 de octubre del 2020; y Domenic, el más pequeño de la casa, quien llegó dos años después, el 27 de octubre del 2022.

A través de sus redes sociales, la influenciadora ha expresado lo feliz que se siente en su faceta de mamá y de tener el tiempo suficiente para compartir con ellos y dedicarles toda la atención para su crianza.

¿Por qué Luisa Fernanda W no quería tener hijos?

Por estos días, Luisa, quien también debutó como cantante de la mano de su novio, le concedió una entrevista a la presentadora Laura Acuña para su programa La sala de Laura Acuña, donde abrió su corazón y reveló varios detalles de su vida, entre ellos, que, antes de conocer a Pipe Bueno, no tenía entre sus planes convertirse en mamá. “No quería ser mamá jamás, yo estaba en mi vida pensando en otra cosa, yo quería viajar, quería disfrutar mi vida de otra manera”, aseguró.

Asimismo, reveló que sus dos hijos son lo mejor que le ha podido pasar y está muy feliz de haberlos traído al mundo, ahora no cambia por nadie esa faceta de ser mamá. “Yo veo a mis dos hijos y no puedo creer que sean míos. Me parece mágico, en qué momento nacieron, estaban en la barriga y ya están gigantes”.

Los internautas han comentado al respecto, asegurando que la admiran como mamá por su entrega y dedicación con sus dos hijos. “Ella no es de mi agrado, pero realmente es una gran mamá y sus hijos son preciosos”, “me cae bien y hace bonita pareja con Pipe Bueno. Bendiciones para ustedes”, “hermosa y real, admiración para ti”, “esta mujer irradia demasiado cosas bonitas, energía bonita, vibra alto”, “pero es que con ese papá”, “pero ella con tanta rumba salidas que muestra en redes a que horas esta con ellos. O cuanto tiempito le dedica”.