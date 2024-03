Luisa Fernanda W opinó sin filtro de Nataly Umaña y envió mensaje a Alejandro Estrada

La casa de los famosos, reality del canal RCN, no deja de dar sorpresas. Son varias las situaciones que se han presentado alrededor de las celebridades que hacen parte del elenco, sin embargo, hubo una que ha mantenido a los televidentes bajo expectativa: el triángulo amoroso protagonizado por Nataly Umaña, Alejandro Estrada y Miguel Melfi.

El matrimonio de ambos actores finalizó en vivo y en directo, en televisión nacional, luego que la artista mostrara tener una evidente cercanía romántica con el cantante panameño, a pesar de llevar más de una década casada con su esposo.

Alejandro Estrada y Nataly Umaña se separaron en vivo y en directo

Fue el mismo Estrada quien entró a la mansión en donde se graba el programa para devolverle a Umaña el anillo con el que pactaron su amor. Durante su corto paso por la casa, Alejandro le dio un extenso discurso a Nataly en el que expresó lo mucho que la quiso y lo agradecido que estaba por haber pasado 12 años de su vida con ella.

“Gracias por todo. Gracias. De verdad, gracias. Sé feliz. Sé muy feliz, ¿vale? Y ojalá esto, esto que está sucediendo en esta casa por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida. Chao. Hasta siempre. Hasta nunca”, concluyó el actor tras recitar la extensa dedicatoria.

Luisa Fernanda W dijo que Alejandro Estrada es el soltero ‘más cotizado’

Lo escandaloso de la ruptura pública hizo que el tema se convirtiera en tendencia en redes, y que otras personalidades de la farándula nacional se refirieran a ello a pesar de no hacer parte del formato. Recientemente, en una entrevista con KienyKe, Luisa Fernanda W se manifestó acerca de la situación y expuso lo que siente del fin del amor de los dos intérpretes.

“Yo no voy a juzgar los actos de otra persona. Yo no estoy en los zapatos de ella (Nataly). Obviamente, lo que hizo, pues siento que no fue lo correcto, pero cada quien y sus cosas. Realmente, yo pienso que quién sabe Dios y la vida que le quieren enseñar a Nataly en este momento”, inició diciendo la mamá de Máximo y Domenic.

“Pues uno terminar una relación de tantos años de esa forma, en televisión nacional, me parece triste, pero hey, ahorita yo solamente estoy pensando en Alejandro. Alejandro, top. Tú, simplemente, eres, ahorita, el soltero más cotizado. Aparte de eso, pues vivir el proceso, relajarse y ver qué trae la vida de nuevo para ellos”, mencionó y concluyó la prometida de Pipe Bueno.