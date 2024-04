Luisa Fernanda W mostró las lujosas joyas que le dio Pipe Bueno

Luisa Fernanda W, una de las figuras más importantes del mundo del internet en Colombia, acumula en su base de seguidores a casi 20 millones de integrantes.

Sus fanáticos, que están al pendiente de cada uno de sus pasos, suelen dejarle, a la creadora de contenido, decenas de comentarios de apoyo en sus publicaciones en redes sociales, así como cuestionamientos acerca de su vida personal.

Es de recordar que la empresaria sostiene una estable relación con su pareja, y prometido, Pipe Bueno, desde el 2019. Con el músico tiene dos hijos, Máximo, que nació el 28 de octubre del 2020, y Domenic, quien vino al mundo el 27 de octubre del 2022.

En octubre del 2023 la pareja anunció que estaban prontos a casarse, pues el cantante le pidió la mano a la madre de sus hijos en Dubái. “Sí, un millón de veces sí. Te amo infinito, solamente Dios conoce estos corazones y sabe el por qué nos juntó para compartir esta hermosa vida. Te amo, Andrés Giraldo”, comentó Luisa al compartir la emocionante noticia para su familia.

La historia de amor entre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W

La influencer Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno contaron que se enamoraron en el 2019, y que ninguno de los dos estaba esperando conocer a nadie para comenzar una relación amorosa. De acuerdo con la creadora de contenido, fue la personalidad del músico lo que hizo que se fijara en él.

La antioqueña comentó, en el podcast Picpod TV, que conoció a Pipe dos meses después de la muerte de Legarda, músico con quien tenía una relación amorosa.

Al conocer al caleño, su ahora prometido y padre de sus dos hijos, Luisa, de 30 años, creó una linda amistad con él. Después de un tiempo, supo que el intérprete de Te parece poco le gustaba mucho. Al caer en cuenta de que su amigo le atraía, contó en el podcast reseñado, comenzó a llorar, porque no quería que nadie le generara sentimientos románticos. “Me encontré con un ser humano maravilloso que me atrapó con su personalidad (...) me hacía reír como no se alcanzan a imaginar”, reveló.

Los anillos que le dio Pipe Bueno a Luisa Fernanda W

A través de las historias de su cuenta de Instagram, ‘Lu’ mostró los anillos que le regaló su futuro esposo antes de darle el de compromiso. Mostró dos: el de promesa y el correspondiente a su primer hijo.