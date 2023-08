Luisa Fernanda W mostró en video cómo ha cambiado su cuerpo tras dos embarazos

Uno de los mayores temores que suele enfrentar una mujer a la hora de quedar en embarazo es el cambio que experimentará su cuerpo. Sin embargo, Luisa Fernanda W es muestra de que se puede conservar la misma figura, incluso, después de tener dos hijos.

Así lo mostró la reconocida influenciadora a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, por medio del cual mostró una recopilación de videos que documentan su cambio físico durante los últimos 3 años, en los cuales ha tenido dos hijos, Máximo y Domenic.

El padre de los hijos de Luisa Fernanda W es Pipe Bueno, cantante y jurado de 'Yo me llamo' Fotografía por: VEA

La primera imagen que mostró Luisa Fernanda W fue de su primer embarazo, cuando ya tenía un avanzado estado de gestación y su barriga se veía de gran tamaño. Posteriormente, la creadora de contenido recordó las primeras semanas después de su cesárea, así como el resultado final, cuando regresó a su talla habitual y casi que borró las marcas de esta etapa.

“Una de las cosas más tesas o difíciles de tener un bebé es aceptar todos esos cambios físicos y emocionales, mirarme al espejo y ver todos estos cambios es un reto. Estoy en el segundo día de postparto, pero me levanté, me bañé y me peiné ... esto me ayuda a mejorar mi semblante y sentirme mejor”, comentó en aquella ocasión.

Para lograr este objetivo, la creadora de contenido se cuidó bastante usando aceites cuando su vientre comenzó a crecer, para así humectar la piel y evitar daños y marcas prominentes.

¿Cómo se veía Luisa Fernanda W en su segundo embarazo?

La influenciadora y Pipe Bueno, su pareja, anunciaron en junio de 2022 que un nuevo miembro llegaría a la familia. Justo por esos días, la antioqueña se grabó con un vestido bastante ajustado y, allí, presumió su nueva pancita de embarazada.

“En mi segundo embarazo me creció más la barriguita. A eso súmenle que Domenic nació de 37 semanas”. escribió en su posteo.

Luisa Fernanda W concluyó su posteo al presumir cómo, después de sus dos hijos, continúa teniendo una esbelta figurada, en la que resaltan su cintura y el marcado abdomen que, según muchas de sus seguidoras, “es de envidiar”. Precisamente, la comunidad de fanáticos de la paisa reaccionaron a las imágenes y la llenaron de elogios porque, según dicen, “no parece que hubiera estado embarazada nunca”.