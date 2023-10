Luisa Fernanda W y Pipe Bueno decidieron dar un paso más en su relación. En Dubái, tal y como mostraron en sus redes sociales, decidieron comprometerse. A través de una galería de fotos, el cantante y la creadora de contenido dejaron ver cómo, frente a un gran arreglo de flores en forma de corazón, decidieron pactar el que será su futuro matrimonio. La influencer, luego del emotivo momento, contó cómo vivió su pedida de mano y cómo nunca sospechó de su futuro esposo.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la figura de internet de 30 años mostró, con mucha felicidad, el anillo que le entregó el padre de sus hijos. “Estoy en el aeropuerto con mi anillo. Tú, demasiado teso, porque jamás me lo sospeché, empezando porque si yo me lo hubiese sospechado, ustedes no saben cómo me hubiese peinado, pero bueno, pero todo salió perfecto”, dijo la antioqueña.

Luisa contó, que jamás pensó que su novio iba a pedirle matrimonio, de hecho, reveló que cuando el músico la invitó a Dubái ella le contestó que no quería ir. Manifestó que desde que es mamá le cuesta mucho dejar a sus hijos durante varios días, por eso no tenía muchas ganas de salir de viaje. Finalmente aceptó y emprendió su viaje al lado de Pipe, el mánager del cantante, Juan Ballesteros, y su novia, Daniela Arango.

Luisa Fernanda W habló de su compromiso: “entré en un shock de felicidad infinita” Fotografía por: Archivo

Así fue la propuesta de Pipe Bueno a Luisa Fernanda W

La oriunda de Medellín contó que el cantautor detrás de temas como Te hubieras ido antes la engañó para poder hacerle la propuesta matrimonial. El músico y la novia de su mánager compraron, en secreto, el anillo de compromiso. Luego de conseguir la joya perfecta, el caleño invitó a Luisa al restaurante Urla, donde tenía todo preparado para pedirle a la influenciadora que fuera su esposa.

Para despistarla, le hizo creer que él y su mánager les tenían una sorpresa a sus respectivas parejas. Por ello, le pidió que se taparan los ojos, sin embargo, Daniela, quien también era cómplice de la sorpresa, fingió cubrirse los ojos al igual que Luisa. Luego, todos empezaron a caminar hacia el corazón hecho con flores.

La empresaria se quitó la venda al llegar al sitio y vio como Bueno se arrodillaba frente a ella mientras él le pedía que se casara con él. “Me siento como la más feliz del mundo, entre en un shock, pero de una felicidad infinita. Mucho que decir, poco que me sale, porque estoy todavía shockeada (...) ya entiendo la insistidera del viaje”, comentó la paisa.

Luego de las publicaciones en Dubái, Pipe y Luisa llegaron a París, frente a la Torre Eiffel, posaron como una pareja felizmente comprometida.