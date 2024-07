Luisa Fernanda W: estos fueron los regalos que recibió en su cumpleaños

El pasado martes, la influenciadora y empresaria Luisa Fernanda W cumplió 31 años. Para festejar esa fecha tan especial viajó a Cartagena junto con su pareja, el cantante de música popular Pipe Bueno, sus cuñados Miguel y Laura, y varios amigos suyos también creadores de contenido.

Te puede interesar: Ella es Laura Giraldo, la hermana de Miguel y Pipe Bueno: “la mona más linda”

Pipe Bueno sorprendió a Luisa Fernanda W en su cumpleaños

El cantante quiso sorprender a su novia con un regalo especial: le dio una serenata donde interpretó algunos de sus temas más populares, entre ellos, Te hubieras ido antes, Cupido falló, La invitación, entre otras.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. Fotografía por: Instagram Luisa Fernanda W

Sin embargo, en medio de la celebración, mientras se observaba lo bien que la estaban pasado, el artista cautivó a Luisa llevándole a la agrupación puertorriqueña RKM & Ken – Y. La emoción de la paisa fue inevitable, ya que fue uno de sus grupos favoritos durante su etapa de adolescencia.

En imágenes quedó evidenciado lo bien que la pasaron. De hecho, el cantante aprovechó para pedirle a la madre de sus hijos Máximo y Domenic que tengan la niña. “Amor, piénsalo muy bien, la niña, la niña, la niña”, le dijo, mientras ella sonrió.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Estos fueron los regalos que le dieron a Luisa Fernanda W

En la fiesta estuvo Marilyn Oquendo, una de las mejores de Luisa Fernanda W. A través de sus redes sociales, la también creadora de contenido contó qué tipo de regalos recibió su amiga, luego de la pregunta de un seguidor.

“Le regalaron demasiada ropa, perfumes, estuvo regalada, yo le creo que le tocó comprar una maleta para llevarse solo los regalos de la fiesta porque no le cabían en su maleta. Fue muy bonito porque la gente pensó como en cosas especiales para ella”, contó.

¿Qué había pasado con Luisa Fernanda W y Marilyn Oquendo?

Por un tiempo, se rumoró que las creadoras de contenido habían peleado pues, de un momento a otro, dejaron de aparecer juntas. Meses después, Oquendo explicó lo sucedido, afirmando que seguían siendo amigas.

Vea también: Luisa Fernanda W reveló lo que pasó con su amiga Marilyn Oquendo: “es muy difícil”

“Nunca nos peleamos porque nunca pasó nada, estuvimos como un poquito distanciadas, no enojadas ni nada, pero como hola, todo bien, Dios te bendiga, no me llames, yo te llamo, pero ya nos hiperreconciliamos hace más de un año”, dijo.