¿Luisa Fernanda W está embarazada? Esto contestó

Luisa Fernanda W, una de las figuras más importantes del mundo del internet en Colombia, acumula en su base de seguidores a casi 20 millones de integrantes.

Sus fanáticos, que están al pendiente de cada uno de sus pasos, suelen dejarle, a la creadora de contenido, decenas de comentarios de apoyo en sus publicaciones en redes sociales, así como cuestionamientos acerca de su vida personal.

Es de recordar que la empresaria sostiene una estable relación con su pareja, y prometido, Pipe Bueno, desde el 2019. Con el músico tiene dos hijos, Máximo, que nació el 28 de octubre del 2020, y Domenic, quien vino al mundo el 27 de octubre del 2022.

¿Luisa Fernanda W está embarazada?

Desde la llegada de un segundo bebé a la familia, y luego de anunciar su compromiso en octubre del 2023, a la antioqueña le han preguntado, constantemente, acerca de un posible tercer embarazo. Recientemente, para responder a los comentarios que señalan que será madre nuevamente, la paisa subió una galería de imágenes con un contundente mensaje.

“Imagínese que hace 7 meses me están diciendo que “estoy embarazada” y apenas hace un año tuve mi segundo hijo, y vuelvo a tocar este tema para que ustedes vean a nosotras las mujeres como se nos exige vernos siempre perfectas, de verdad es mucha presión. Así como estoy hoy me siento cómoda, pero también les cuento que estoy haciendo todo por recuperar mis hábitos saludables y volver a estar en el peso que me gusta, por ahora voy a mi ritmo y sin presió️n”, comenzó diciendo en su perfil de Instagram.

La futura esposa del exjurado de Yo me llamo, programa de talentos de imitación musical del canal Caracol, continuó su mensaje revelando si está, o no, en estado de gestación.

“Pd: No estoy embarazada. Si en algún momento de mi vida decido volver a ser madre, se los contaré, ya tengo dos hijos entonces eso de “esconder embarazos” me parece una estupidez, si llega el tercero es porque Dios así lo quiso, ni mi pareja y yo lo estamos buscando por ahora”, mencionó y concluyó.