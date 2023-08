Luis Miguel y Aracely Arámbula: ¿Cumplirá la condición para ver a sus hijos?

Luis Miguel tiene a los medios de comunicación hablando a diario sobre él. El artista nacido en Puerto Rico en 1970 y nacionalizado mexicano en 1991, regresó a los escenarios después de cuatro años de ausencia y de distintos rumores sobre su vida, que fueron desde su mal estado de salud, distintos accidentes y hasta su muerte. En este tiempo también se le relacionó con varias mujeres, una de ellas, la modelo argentina Mercedes Villador, que dicen, tuvo mucho que ver con el cambio de hábitos de ‘El Sol de México’. En la vida del artista reapareció Paloma Cuevas, ex esposa del torero Enrique Ponce, a quien conocía desde la niñez. Aunque ‘Micky’ siempre ha sido muy reservado con su vida privada, en 2022 se le comenzó a ver en compañía de la diseñadora. Varios encuentros registrados por los paparazzi, dan cuenta de sus encuentros en España y Estados Unidos. Luis Miguel anunció su gira 2023, que comenzó en Argentina, el 3 de agosto. Sus fanáticos lo vieron renovado, vital en el escenario y con la voz de siempre. El mucho más delgado cantante viajó con Paloma, presente en todos sus recitales. La pareja no esconde su amor y él no tuvo reparo en dedicarle el tema Currucucú paloma.

Te puede interesar: Luis Miguel sorprendió con su cambio físico y revolucionó las redes sociales

Luis Miguel impresionó con su notable cambio físico. Ahora se dice que quiere reunirse con sus hijos menores, Miguel y Daniel. Fotografía por: Getty Images

El anuncio de su gira, que tocará tierras mexicanas, puso nuevamente sobre el tapete el tema que tiene pendiente con Aracely Arámbula, madre de sus hijos Miguel y Daniel, y que está relacionado con la manutención de los menores. La actriz interpuso una acción legal por el dinero que se le adeuda por el mencionado concepto, que podría ascender a los 250.000 dólares, pues desde 2019 los pagos no se habrían hecho. Los medios han mencionado que la protagonista de La patrona podría pedir que se retuvieran las ganancias de los conciertos que ‘Luismi’ dará en México para hacer efectivo el pago de la deuda, pero esta versión no ha sido confirmada por ninguna de las dos partes.

Sin embargo, una nueva información relacionada con el artista y sus dos hijos está rondando. Se trataría de la cercanía que Luis Miguel querría tener con sus hijos menores, pero que no sería tan fácil de lograr. Según el medio Vanitatis, ‘La chule’, como se le conoce a Arámbula, habría puesto una condición para acceder a los encuentros entre los adolescentes y su padre, pero esta no tendría que ver con el dinero que se adeuda. Al parecer, la nacida en Chihuahua, tendría como exigencia principal el estar presente durante las reuniones, algo que, se dice, no sería del agrado del intérprete de Suave.

Te puede interesar: ¿Por qué terminaron Luis Miguel y Aracely Arámbula? Esta es la razón

¿Luis Miguel y Paloma Cuevas se casaron? Esto dice Laura Bozzo

En la nueva vida de Luis Miguel tiene mucho que ver Paloma Cuevas, y no solo en el terreno profesional, porque se dice que la española estaría detrás de la nueva actitud del artista con respecto a sus hijos, incluso se rumora que, por sugerencia suya, el cantante estaría dispuesto a arreglar sus problemas de manutención. Ahora toma fuerza el rumor del matrimonio secreto de la pareja, pues Laura Bozzo publicó en su Twitter un mensaje que sembró la duda. “Será cierto que Luis Miguel y Paloma Cuevas se casaron en secreto en los Cabos en una boda privada????? Me llegó esta información sería bueno que la investiguen para ver s es real besos”. Lo único que se sabe al respecto, es que efectivamente, la pareja estuvo en este lugar, situado en Baja California, antes de iniciar la gira del ídolo.