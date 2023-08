Luis Miguel tuvo que ser hospitalizado de emergencia, ¿fue culpa de sus fans?

Luis Miguel y su gira de conciertos, que comenzó en Argentina con una decena de recitales, todos muy concurridos, han vuelto a poner en la escena de la industria al ídolo mexicano, que se había dado una pausa en su carrera. Después de hablarse de que el artista estaría recurriendo a supuestos dobles en algunas de sus presentaciones, asunto que naturalmente no ha sido confirmado y se ha quedado en el plano de las especulaciones de periodistas que han asegurado esta situación, ahora trasciende que el llamado Sol de México estuvo delicado de salud, al punto de ser hospitalizado, luego de su primer concierto en Chile.

La periodista chilena, Cecilia Gutiérrez, habría dado a conocer la noticia. “A horas de su primer show en Chile, Luis Miguel fue ingresado a un hospital debido a una fuerte gripe”, luego la comunicadora indicó que él estaba bien aunque bajo un estado febril.

Aunque no hubo información oficial del staff de la estrella se supo que estaría sufriendo de una faringitis, no obstante, el cantante sorprendió y celebró su segunda fecha en Chile, con total éxito, a pesar de que algunos notaron que su voz estaba ronca y alcanzó a toser en varias oportunidades. También quedó claro que las molestias del cantante no repercutirán para nada la agenda que tiene el intérprete de La bikina, quien dará un total de 10 recitales en el país.

¿Por qué se enfermó Luis Miguel?

También se ha establecido que los quebrantos de salud del Sol de México empezaron hace ya varios días, luego de que diera su último concierto en Argentina donde, a pesar del frío que estaba haciendo, en su última noche accedió a saludar algunas de sus seguidoras, sin el abrigo, necesario para las bajas temperaturas que se dan por esta época. Esto le habría causado un resfriado que empezó a evolucionar al nivel de llegar a una enfermedad respiratoria, que lo llevó a urgencias en un hospital chileno. Ingresó por allí para evitar ser reconocido, pero naturalmente la noticia se filtró.

Luego de ser dado de alta Luis Miguel ha tenido asistencia permanente por parte de médicos chilenos que están ocupándose de que él pueda rendir en sus conciertos sin afectar su salud.

