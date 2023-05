Luis Miguel no ve a sus hijos: Aracely Arámbula desmiente que haya cercanía

Luis Miguel está viviendo un excelente momento profesional y personal. ‘El Sol de México’ regresa a los escenarios y las entradas a sus conciertos, que comenzarán el 3 de agosto, se agotan en cuestión de minutos. La vida romántica del intérprete de Por debajo de la mesa parece tenerlo más feliz, pues ahora, del brazo de Paloma Cuevas, madrina de su hijo mayor, se pasea por Nueva York, Madrid o Barcelona. Precisamente el nuevo romance del cantante y la diseñadora ha hecho que los medios y los fans vuelvan a hablar del artista como padre, todo a raíz de las fotografías donde se ve al cantante acompañando a Bianca y Paloma, las hijas de Paloma, al colegio. Muchos critican esta cercanía de artista con las niñas de su novia, algo que no se ha visto con sus hijos Michelle, Miguel y Daniel, los dos últimos nacidos de su relación con la actriz Aracely Arámbula.

Aracely reaccionó ante las palabras de la viuda de Hugo López y se mostró extrañada por sus declaraciones. Fotografía por: Getty Images

Luis Miguel y Aracely Arámbula vivieron un intenso romance entre 2005 y 2009. La pareja, que se vio por primera vez en Acapulco, tuvo dos hijos, Miguel nacido en 2007, y Daniel, que llegó al mundo en 2008. Cuando se decía que por fin el artista formaría una familia y que el matrimonio era cuestión de tiempo, se conoció que su relación había terminado.

Los artistas tomaron caminos separados, y según confesó la actriz, conocida como La Chule, a People, aunque padre e hijos no tienen relación, le hubiera gustado que las cosas cambiaran. La artista nacida en Chihuahua, que se ha definido como madre y padre de sus hijos, entabló, a través de sus abogados, un proceso en contra de su famoso ex, quien desde 2019 no responde económicamente por sus pequeños.

¿Por qué se enfureció Aracely Arámbula?

Según Lucía Miranda, viuda de Hugo López, quien fue manager de ' Luismi’, el artista sí ve a los hijos que tuvo con Aracely, y así se lo manifestó al programa De primera mano. “Sé que él los ve de vez en cuando, pero eso no lo sabemos ni tampoco se va a decir. No te puedo decir mucho, ustedes ya me entienden lo que quiero decir”. Casi de inmediato, la mamá de Miguel y Daniel reaccionó con vehemencia a las afirmaciones de la argentina, quien en otra ocasión habría hablado sobre el romance de Micky con Mercedes Villador. “Increíble la poca vergüenza que tienen para MENTIR. Mientras se trate de mis hijos siempre hablaré con la VERDAD”, dejando claro que no existe contacto entre ‘El Sol’ y sus hijos.

