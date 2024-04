¿Luis Miguel es insoportable? Famoso productor no quiere volver a trabajar con él

En 1991, con Romance, Luis Miguel incursionó en el bolero de forma exitosa. Un año después, el ídolo nacido en Puerto Rico y nacionalizado mexicano presentó América & en vivo, un mini álbum de cuatro temas, con las versiones en directo de Inolvidable, No sé tú y Contigo en la distancia, además de América, América, el clásico de Nino Bravo. El laureado productor e ingeniero chileno Humberto Gatica estuvo al frente de la producción.

La relación de Gatica y Luis Miguel quedó en los mejores términos, por lo que dos años más adelante, cuando El Sol de México estaba en la elaboración de Segundo romance, surgió la posibilidad de volver a trabajar juntos, como recordó el chileno en una entrevista que concedió a Patricia Janiot en su programa ¿Qué pasó con lo que pasó?, pero el resultado no fue el mismo.

Aunque Luis Miguel estaba contento con el dueto con Celine Dion, el público nunca pudo escucharlo. Fotografía por: GETTY IMAGES

Gatica, “Luis Miguel no me habló nunca más”

El entorno de ‘Luismi’ buscaba a una artista de renombre para hacer un dueto del tema Somos novios, un clásico de Armando Manzanero, y Gatica, amigo personal de Celine Dion, habló con la cantante canadiense, quien aceptó participar. Gatica mismo le dio la noticia a Luis Miguel, “‘Celine va a cantar’. Y me dice: ‘No sabes lo feliz que estoy, mi hermano’”, recordó.

Pero surgieron inconvenientes que parecían sorteables, “Había cosas que musicalmente no simpatizaban puesto que los tonos eran diferentes. No eran compatibles”, explicó Gatica, quien habló con el intérprete, “Le dije: ‘Hay un problema: el tono de la canción que quieres que ella cante contigo está un tono muy bajo. Entonces para poder hace eso yo voy a tener que subir el tono, tú vas a tener que recantarla de nuevo”, a lo que Luismi no puso objeción, “No te preocupes, yo lo hago felizmente”, citó Gatica.

Te puede interesar: Luis Miguel comió en famoso restaurante en Bogotá y esto fue lo que exigió

En su relato, Gatica recuerda que Celine grabó el tema y todo parecía ir bien, hasta que a los días Luis Miguel le comenta: “Hermano, no creo que pueda cantar la canción de nuevo. No tengo tiempo estoy muerto, no creo que pueda”, y todo se complicó. “En ese día no existía la tecnología de hoy día, no era posible [arreglarlo] y se enojó conmigo. No me habló nunca más”.

Tiempo después un familiar de Humberto, Alfie Gatica, hijo de Lucho Gatica, le contó: “Micky está super enojado contigo porque no lo ayudaste. Como que lo traicionaste”. Hoy el productor de 72 años recuerda el suceso y tiene claro que no volvería a trabajar con la estrella mexicana, “Es extremadamente talentoso, pero extremadamente difícil”.