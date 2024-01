Luis Miguel de ‘Yo me llamo’ se hará retoque estético. ¿Se parecerá al original?

En diciembre del 2023, los televidentes de Yo me llamo votaron y escogieron como ganador de la más reciente edición del concurso de imitación a Juan Carlos Parra, el artista que trabajó toda la temporada por ser el doble exacto del cantante mexicano Carín León.

Aunque el nacido en el municipio de Piedecuesta, en el departamento de Santander, se llevó el trofeo y los 500 millones de pesos que lo catalogaron como el mejor imitador del 2023, hubo otros personajes que se robaron las miradas de los fieles seguidores del formato de talentos.

A la final también llegaron los cantantes que encarnaron a los ‘yo me llamo’ Shakira, Luis Miguel y Miguel Bosé. El parecido de los artistas también era impresionante, según sus fanáticos, pero quien terminó convenciendo a la mayoría de los seguidores del programa fue el doble del creador de temas como Según quién y La boda del Huitlacoche.

¿Qué se hará Roberto Melo, imitador de Luis Miguel en ‘Yo me llamo’?

Tras el final de la competencia, los finalistas han seguido su labor para hacerle tributo a sus artistas favoritos, sin embargo, uno de los que más impactó recientemente fue Roberto Melo, quien le dio vida a Luis Miguel.

El nacido en Popayán mostró una fotografía de él asistiendo a un prestigioso consultorio odontológico. El doble de ‘el sol de México’ evidenció que se someterá a un diseño de sonrisa con el dentista Andrés Camargo.

“Hoy nos visitó ‘yo me llamo Luis Miguel’. Su nueva sonrisa, soon (pronto). Loading (cargando)”, redactó el experto en salud dental en las historias de su cuenta de Instagram, al lado de una fotografía en la que se ve posando con Melo. Todavía se desconocen los resultados del cambio de look del artista.

Es de resaltar que uno de los accesorios más reconocidos del verdadero intérprete de La Bikina fue, durante muchos años, su sonrisa, pues tenía un característico espacio en medio de sus dientes del frente. Esa característica física lleva el nombre de diastema, y en la actualidad el artista de 53 años no la luce.