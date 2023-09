Luis Fonsi y Adamari: se reveló la verdad de su divorcio tras 14 años separados

El cantante Luis Fonsi y la actriz Adamari López decidieron darle fin a su matrimonio hace 14 años. El músico, en medio de una entrevista con el podcast MoluscoTV, entregó detalles acerca del fin de esa unión. Entre otras revelaciones, el intérprete de Despacito aseguró que la felicidad se había esfumado de su relación.

“Saqué un comunicado en ese momento cuando me atacaron y yo puse los hechos, yo dije: ‘Mira, esto fue lo que pasó. Yo me casé y cuatro años después yo tomé la decisión de separarme, de divorciarme, porque no era feliz. Los hombres y las mujeres merecen ser felices. Si hay algo que no está funcionando hay que alzar la mano y decir ‘oye, yo también quiero ser feliz’”, recordó.

Luis Fonsi aseguró que jamás abandonó a su exesposa y que, por su parte, prefiere quedarse con los momentos bonitos que vivió con ella Fotografía por: Cortesía Universal Music

“Yo no he hablado nada, yo llevo 14 años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer o iba a quedar yo como ‘El Malo’ (...) Yo dije: ‘Mira, sabes qué, prefiero callarme la boca, como dice la canción no hacerme la víctima’, por eso me incómoda hablar de esto porque no lo he hecho, porque ya terminó y porque ya yo pasé página y porque soy el hombre más feliz del mundo”, añadió.

Las palabras de Fonsi podrían interpretarse como una aclaración de ciertos apartes del libro de Adamari, titulado Viviendo, en el que aseguró que su entonces esposo la había dejado, entre otras cosas, porque ya no se sentía físicamente atraído hacia ella luego de la mastectomía a la que debió someterse tras ser diagnosticada con cáncer de mama en el 2005. En la publicación de López, además, se aseguró que Fonsi le había sido infiel.

“Cuando yo escucho la palabra ‘abandono’. Es una palabra que no va como parte de la historia real, va como parte de una narrativa que se creó. Chévere para una novela, pero aquí nunca jamás hubo abandono”, aclaró Fonsi en su charla con Jorge Pabón, presentador del podcast.

En la conversación aseguró que nunca en su vida se atrevería a decir una palabra negativa para referirse a su exesposa y que, por su parte, decidió quedarse con lo positivo. “Yo viví muchos momentos muy, muy bonitos”, insistió. “No todas las relaciones funcionan y es la realidad y nos pasa a todos y uno sigue para adelante y sigue siempre con una sonrisa”, confesó.