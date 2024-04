Luis Alberto Posada y Sebastián Ayala: la verdad sobre su roce en pleno concierto

Hace poco menos de un año, el cantante Luis Alberto Posada, conocido por éxitos como El precio de tu error y Me tomas y me dejas, se convirtió en tema de conversación en medios de información y redes sociales por temas ajenos a su profesión.

En aquella ocasión, el músico arremetió en pleno concierto contra Sebastián Ayala, otro exponente de música popular, lo que generó una fuerte discusión entre los fanáticos del género regional colombiano.

Luis Alberto Posada y Sebastián Ayala, cantantes de música regional colombiana. Fotografía por: Redes sociales

¿Qué dijo Luis Alberto Posada a Sebastián Ayala?

Todo ocurrió en junio de 2023, en la ciudad de Popayán, donde ambos cantantes se encontraron en un mismo evento. Allí, el joven artista aprovechó la ocasión para montarse en la tarima junto a Posada, con quien pretendía cantar a dúo, pues lo considera un ‘maestro’.

Sin embargo, el gesto de Sebastián Ayala no fue bien visto por Luis Alberto Posada, quien comentó frente a todos los asistentes:

“Yo quería darle un rejazo y fuetazo para que no sea agrandado ¡Ojo! Mira que la gente que nos ama y hay que amar a la gente. Yo quiero que seas humilde, como yo, que fui lavador de carros, vendí papitas fritas y cigarrillos en Medellín (…) No quería dejarlo cantar, por mi hijo ¡Se los juro! No quería que aquí, en esta tarima, Sebastián Ayala cantara... no”.

En aquella ocasión este ‘consejo’ suscitó una gran cantidad de críticas en contra de Luis Alberto, por parte de quienes calificaron sus palabras como una “humillación”.

“Yo diría que más que un consejo fue una humillación porque si lo quería reprender basta con que se lo hubiera dicho a él solo. No es de humildes lo que acabas de hacer Posada”, fue uno de los comentarios que dejó un internauta en redes sociales.

La respuesta de Sebastián Ayala a Luis Alberto Posada

Diez meses después de este tan comentado altercado, Ayala expuso la verdad de lo ocurrido durante una entrevista con una conocida emisora de radio.

”Fue un malentendido. Él se disculpó conmigo personalmente, hablamos muy normal, somos colegas y ya pasó. Una persona malintencionada le habló mal de mí, una persona con la que yo trabajaba antes, por roces dejé de trabajar con él. Esta persona era patrocinador del evento, estaban tomando unos tragos en el camerino, Posada se prendió, me miró en la tarima y se desahogó con todo lo que esa persona le dijo de mí”, aseguró Sebastián Ayala sobre su conflicto con Luis Alberto Posada en charla con Tropicana.