Polémica en la Feria de las Flores por Luis Alberto Posada ¿Qué pasó?

La Feria de las Flores se realizará del 28 de julio al 7 de agosto de 2023, y el concierto inaugural contará con la participación de reconocidos cantantes, quienes se presentarán en el escenario de La 70, que tendrá entrada gratuita.

Entre el cartel de artistas con el que la organización promocionó el show hay nombres como los de Andy Rivera, Reykon, Nelson Velásquez, Arelys Henao, Luis Alfonso y Luis Alberto Posada. Sin embargo, la participación de uno de ellos despertó polémica y quedó en duda.

Fotografía por: Instagram

¿Qué artista se bajó de la Feria de las Flores?

Luis Alberto Posada sorprendió a los fanáticos, que esperaban verlo en el concierto inaugural de la feria, pues aseguró que, aunque estará en Medellín, su agenda le indica que ese mismo día y a esa hora tiene un compromiso en el evento Sírvalo pues, el cual se llevará a cabo en el Centro de Espectáculos La Macarena.

“Quiero hacerle una invitación muy especial a la macarena este próximo 28 de julio. Allá estaremos cantando todas mis canciones. No me voy a doblar y no voy a estar en La 70. Por ahí hay una publicidad en la que me están anunciando, pero yo no voy a estar allá”, aseguró el artista a través de un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Te puede interesar: Ella es Jenny López, la cantante colombiana que es novia de Jhonny Rivera

🔵 En los últimos días, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dio a conocer una serie de conciertos en el marco de la Feria de la Flores con Luis Alberto Posada.



Sin embargo, el mismo Luis Alberto Posada, quien aparece en la publicidad de la Alcaldía, dijo en sus redes… pic.twitter.com/J2D1gEkTSf — MiOriente (@MiOriente) July 21, 2023

Por su parte, la Alcaldía de Medellín emitió un comunicado en el cual se mencionó que existe un contrato firmado con el empresario de Luis Alberto Posada, quien “ofertó la disponibilidad de la fecha para su actuación en el concierto gratuito que se llevará a cabo en la carrera 70″.

De igual manera, lamentaron que el intérprete de El precio de tu error no esté en el evento inaugural, pero advirtieron que otro artista será incluido en su reemplazo.

Además de Luis Alberto Posada, el concierto del Centro de Espectáculos La Macarena contará con la presentación del Yeison Jiménez, Hebert Vargas, Nelson Velásquez y Luis Alfonso; curiosamente estos dos últimos también aparecen en el cartel del show de la Feria de las Flores en La 70, por lo que hay quienes han empezado a dudar también de su participación.

¿Qué otros artistas estarán en la Feria de las Flores?

Serán más de 3.000 cantantes, según la Alcaldía de Medellín, los que estarán en los diferentes escenarios dispuestos para recibir a los asistentes.

Puedes leer también: Sasha le dio tierno beso a Shakira en los Premios Juventud y conmocionó las redes

Entre los nombres con mayor reconocimiento resaltan, aparte de los ya mencionados para el concierto inaugural, los de Atercipelados, Ryan Castro, Jorge Celedón, Kevin Flórez, Gilberto Santa Rosa, Grupo Firme, Pipe Bueno, Elder Dayan, Grupo Galé, Monsieur Periné, Los Gigantes del Vallenato, entre otros.