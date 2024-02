Lucumí lloró en vivo en ‘Día a Día’ al recordar su duro pasado

Sábados felices sigue siendo, en la actualidad, uno de los programas más vistos del país. Noche a noche, cada semana, con varios los televidentes que se conectan para ver a sus humoristas favoritos. Aquel formato ha servido de plataforma para que comediantes del país se conviertan en figuras reconocidas, como es el caso, por ejemplo, de celebridades como Camilo Sánchez, Piter Albeiro o Boyacomán.

Recientemente, Hugo Neimer González, reconocido por su nombre artístico de ‘Lucumí’, estuvo Día a Día hablando de diferentes aspectos de su vida, entre ellos, su especial relación con su mamá. El actor rompió en llanto tras ser cuestionado a su madre quien, reveló, trabajó en varios oficios para sacarlo a él y al resto de la familia adelante.

“Primero le quiero agradecer a Dios y luego a mi mamá (...) Ella sabe que yo la amo, la gente dirá: ‘Este man tan llorón’ Pero es que, yo me acuerdo que, a mi mamá le tocó venirse de la toma, en Suárez, Cauca, a Cali a trabajar, siempre nos inculcó esa responsabilidad, si ella no me hubiera inculcado eso, yo no sería la persona que soy hoy en día (...) Siempre le agradezco mucho a mi mamá, por esa disciplina que nos inculcó, por eso siempre lloro cuando hablo de ella”, dijo el libretista.

La presentadora de Día a Día Catalina Gómez, conmovida por el llanto del comediante, decidió darle unas palabras de aliento y mostrarle el video que le tenían de sorpresa en el que Betsabé Italia Chará, mamá del comediante, le agradecía por todo.

“A veces en el corre corre del día a día a veces se le olvida dar las gracias, se nos olvida sentir y pues gracias a Dios tú tienes a tu mami para que le des las gracias”, mencionó Gómez antes de mostrar el video de la familiar de Lucumí.

“Quiero enviar este mensaje a mi hijo para expresarle mi profundo agradecimiento. Ha sido un pilar fundamental en el sostén de nuestra familia, especialmente para mí. No encuentro palabras suficientes para expresar cuánto lo quiero, pero le envío todas mis bendiciones dondequiera que esté. Que siempre esté seguro y lo amo con todo mi corazón”, mencionó Chará a su hijo.