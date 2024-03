Lucciani, hijo mayor de Luly Bossa, dedicó emotiva despedida a Angelo

El pasado sábado 9 de marzo, una trágica noticia golpeó fuertemente al mundo de la televisión nacional: el fallecimiento de Angelo, el hijo menor de Luly Bossa, una de las actrices con mayor reconocimiento en Colombia.

“Mi Angelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda”, expresó la artista, en medio de su dolor, en un video donde comunicó la triste noticia.

El hijo de la celebridad, de 22 años, padecía desde los 11, de una condición física llamada distrofia muscular de Duchenne. De acuerdo con Medline Plus, portal especializado en temas de salud, es una enfermedad que debilita progresivamente todos los músculos del cuerpo.

¿De qué murió el hijo de Luly Bossa?

Este lunes 11 de marzo quedaron programadas las honras fúnebres del hijo de Luly Bossa, quien falleció a causa de complicaciones derivadas de virosis.

Mientras que para este lunes 11 de marzo quedaron programadas las honras fúnebres del hijo de Luly Bossa, siguen llegando mensajes en honor al joven fanático del cine.

El mensaje del hijo mayor de Luly Bossa a Angelo

El hijo menor de Luly, amante del cine, ha recibido centenares de mensajes, entre ellos, un homenaje de Lucciani Andreas Bossa, su hermano mayor. A través de las historias de su cuenta de Instagram, el productor audiovisual compartió la fotografía de una figura de plastilina que Angelo hizo para él. Esta actividad era una de las preferidas del joven, que la utilizaba también como terapia física.