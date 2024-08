‘Los Patojos’ reaparecieron tras la muerte de su mamá con inesperadas declaraciones

En la tarde del pasado lunes, seguidores de ‘Los Patojos’, una familia de creadores de contenido, fueron sorprendidos con la inesperada y misteriosa muerte de Jenny Ariza, su madre.

De acuerdo con la información que han compartido las autoridades hasta el momento, la mujer fue encontrada “suspendida de una viga” y, en el mismo lugar, se encontró una carta que ella habría dejado para pedir perdón a sus hijos por quitarse la vida. Razón por la cual se especula que se trató de un suicidio.

Sin embargo, Andrés Ortiz, hijo de Jenny Ariza, sorprendió en la mañana de este martes con unas inesperadas declaraciones a través de redes sociales.

'Los Patojos', familia de creadores de contenido. Fotografía por: Facebook Don Gerardo y su familia

¿Qué dijo el hijo de Jenny Ariza, mamá de ‘Los Patojos’?

Desde que se enteró de esta lamentable noticia, Andrés Ortiz se ha mostrado muy afectado a través de varios videos que están disponibles en la cuenta de su familia. Tal y como ocurrió esta mañana, cuando reapareció llorando frente a la cámara de su celular y puso en duda la hipótesis del presunto suicidio de su mamá.

“¡Ay, padre mío! Les queremos pedir a todos ustedes que nos ayuden para que esto no quede así. Esto no puede quedar impune“, expresó el hermano mayor de ‘Los Patojos’, tras lo cual Gildardo Ortiz, pareja de Jenny Ariza, agregó: “Familia, tengo el alma partida y el corazón destrozado no sé en cuántos pedazos. No sé cómo pasó todo esto, solo lo sabe Dios y lo sabrá la justicia. Queremos que nos aclaren qué sucedió. Aquí pasó algo y lo vamos a saber”.

Ayúdennos a qué esto no quede así 😔y acompañennos a recibir el cuerpo de nuestra madre 💔 a todos se los pedimos de corazón 😔 Ayúdennos a esto no quede impune, nuestra madre Los quería mucho a todos los ustedes 💔 a todos se los pedimos de corazón 😔nos acompañen a Recibirla con bombas blancas 🙏🏻 Publicado por Don Gildardo y Familia en Martes, 27 de agosto de 2024

La solicitud de ‘Los Patojos’ a su comunidad de seguidores.

Por medio de otra publicación, Andrés y Gildardo Ortiz confirmaron que la familia ya recibió el cuerpo de Jenny Ariza, por lo que están preparando los homenajes que se comenzarán a hacer esta misma tarde en Barbosa, Santander.

“A todas las personas que quieran despedir a mi mamá les pido que nos acompañen el día de hoy. Vamos a tener tres puntos de encuentro, el primero es en Acapulco, aquí en Barbosa; el segundo es en Puente Nacional, cerca de la funeraria; y el tercero será llegando al municipio de José María, en Puente Rojo o Puente Largo. Finalmente, vamos a ir todos al coliseo, así que les pido que nos acompañen”, expresó el hijo de Jenny Ariza entre lágrimas.