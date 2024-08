Los mensajes que confirmarían el romance de Goyo y Luister La Voz: “No tengo dudas”

Recientemente salió a la luz la versión de que los cantantes Goyo y Luister La Voz tienen una relación amorosa desde hace varios meses. Sin embargo, hay quienes tienen dudas del supuesto romance por considerar que se trata de una estrategia para promocionar la canción que estrenarán juntos el próximo 15 de agosto.

“Se nota que es pura publicidad para la canción”, “ya nada se me hace raro con estos cantantes”, “ya no les importa despertar rumores con tal de vender su música” y “hay algo que no me cuadra aquí”, fueron algunos de los comentarios que recibieron en redes sociales.

Esta fue la imagen de Goyo y Luister La Voz que desató rumores. Fotografía por: Lo sé todo Colombia

¿Goyo y Luister La Voz son novios?

Luego de la foto que compartió Lo sé todo Colombia de ambos, en la que aparecen besándose, los artistas intercambiaron románticos mensajes a través de Instagram que, para muchos, fueron respuesta a los cuestionamientos del público.

“Seré tu apoyo entre tu cielo gris”, expresó Goyo como descripción a una foto en la que aparece muy cercana a Luister La Voz, quien contestó: “No tengo dudas”. Además, en una foto que la integrante de Chocquibtown publicó sola, el intérprete de champeta aprovechó y le escribió: “Hermosa”.

¿Quién es Luister La Voz?

Este artista, cuyo nombre real es Luis Carlos Cabeza De Ávila, nació en Villanueva (Bolívar) y creció en el barrio la María de Cartagena, donde adquirió gusto por los sonidos locales, como la champeta, y empezó a dar las primeras muestras de su pasión por la música. No obstante, también es reconocido por su versatilidad vocal y su capacidad para adaptarse a diferentes ritmos.

“Bésame” fue el tema con el que el cantante Luister La Voz debutó en la industria musical. Sin embargo, sus temas más escuchados en las plataformas digitales son Tiempo, Vuela gaviota, Sangre de mi sangre y Espacio, cuyo remix lo trabajó junto a Silvestre Dangond y Ryan Castro.

“Es el video más rápido que he hecho en mi vida. Eso fueron dos tomas y sale enseguida. Y bueno, lo hicimos en Miami y yo nunca había pensado en los Estados Unidos, además fue mi sueño también desde niño. Al principio estábamos con sentimientos encontrados”, expresó Luister La Voz. sobre su colaboración con Dangond y Castro.