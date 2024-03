Los mejores memes y reacciones a la salida de Nataly Umaña de LCDLF: “por fin”

El capítulo de anoche de La casa de los famosos ha sido uno de los más emocionantes hasta el momento, todo por cuenta de la eliminación de Nataly Umaña, quien luchaba por ganarse un cupo una semana más dentro de la casa contra Pantera, Julián Trujillo y Melfi, su nuevo novio.

Te puede interesar: Nataly Umaña fue eliminada de LCDLF y otro famoso salió inesperadamente

Reacción de Melfi a eliminación de Nataly Umaña de ‘La casa de los famosos’

Una vez Cristina Hurtado dio el nombre del sexto eliminado de La casa de los famosos, Nataly y Melfi se unieron en un profundo abrazo y se dieron un beso a manera de despedida.

“¡El público tuvo la última palabra! Hoy Nataly Umaña se despide de La casa de los famosos. Pero este no es el único dato, Melfi le seguía en minoría de votos, ¿continuarán su romance después del reality?”, mencionó el canal RCN.

En redes celebran la salida de Nataly Umaña de ‘La casa de los famosos’

La salida de Nataly era uno de los momentos más esperados por cientos de televidentes y usuarios en redes sociales. Por supuesto, las redes sociales han estallado con todo tipo de comentarios: “Aquí los que estamos felices por la salida de Nataly”, “hoy Colombia nos unimos nuevamente masivamente por dos cosas… 1. Para Salvar a Juli y 2. Para sacar a Nataly”, “Nataly está en problemas en este momento, el conductor del canal le preguntó ¿para dónde la llevo? Y ella no supo que contestar”, “Colombia no celebraba tanto desde que Betty volvió a Ecomoda”, “escuché un grito en mi barrio como si fuera un gol de Colombia. Y no, era la salida de Nataly jajajajajajaja”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Memes de la salida de Nataly Umaña

Así como esos comentarios, yan han salido a la luz una serie de imágenes burlándose de la actriz y su salida de La casa de los famosos, así como también de Melfi, quien quedó con el “camino libre” para conquistar a Martha Isabel Bolaños, con quien también se le ha visto muy coqueto.

A continuación, te dejamos algunos de los mejores memes que se han convertido en tendencia en las redes sociales.

Nataly Umaña acaba de publicar en Ig #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/cs8UEzj7Cp — TendenciaS (@yeison_m7) March 25, 2024

La cara de las venenosas de #LaCasaDeLosFamosos tras la eliminación de Nataly Umaña. Ese equipito infierno debe entender que Colombia los detesta y los va a erradicar como si fuesen un cáncer.#LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamosos

Pantera Julián pic.twitter.com/txvNcWsOiW — Jeshús (@Jeshus_f7) March 25, 2024

Nataly Umaña llegando a la casa donde vive con Alejandro Estrada después de ser eliminada de #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/9t1pAFbmHs — Daniel Figueroa (@tocarymirar) March 25, 2024

Y sigue el besuqueo concubinacional de Nataly y Melfi ojalá sea la última en su estadía en la casa que lo convirtieron en motel #lacasadelosfamososcol #lacasadelosfamososco pic.twitter.com/sLNENW0eAt — Jonathan Córdoba (@jhonnycgonzalez) March 25, 2024