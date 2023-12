Los lujosos regalos de Yeferson Cossio para su hermana y su novia

Yeferson Cossio es uno de los influenciadores más famosos de Colombia. Gracias a sus videos y excentricidades, como la de implantes mamarios que se puso, ha logrado crear un gran grupo de seguidores que hoy suma, tan solo en Instagram, 11 millones de personas.

El paisa, que además se sometió recientemente a una cirugía para alargar sus piernas, ‘tiró la casa por la ventana’ en medio de los festejos navideños, y le hizo dos lujosos regalos a una de sus hermanas, Gisela, la menor, y a su novia Carolina. A través de sus redes sociales, el antioqueño mostró la reacción de sus dos familiares al recibir los dos costosos presentes.

¿Qué le dio Yeferson Cossio a su hermana y novia de navidad?

Se trató de dos camionetas, una blanca para su novia, y una negra para su hermana pequeña. Ambas, al ver sus nuevos automóviles, lo abrazaron y besaron a modo de agradecimiento. La más conmovida por el gesto de Yeferson fue Carolina, quien inmediatamente rompió en llanto. “¡Feliz Navidad! No es mucho, pero es con mucho amor”, comentó el creador de contenido que usó un traje de Papa Noel para darle el detalle a ambas jóvenes.

En las fotografías compartidas por el influencer se ve a su pareja y a su hermanita sonrientes y posando en los vehículos.

“Recuerdo que hace unos años estábamos hablando de carros, y te dije: ‘Me gustan mucho los carros grandes’, incluso te decía que no me importaba que fuera chiquita. Que mi sueño era algún día tener un carro así. Y llegas tú y me cumples ese sueño qué todavía estaba en pie, gracias por todo, por ser esa persona tan linda y de buen corazón, por ser ese hermano y más que un hermano un papá, por cuidarme y darme tantas oportunidades, sabes que todos los días estoy trabajando por ser mejor en lo qué hago y que te sientas orgullosa de mí como yo lo estoy de ti. Te amo muchas gracias por tanto”, comentó Gisela tras recibir el lujoso presente.