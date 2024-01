‘Los Hechiceros de Waverly Place’: Selena Gómez confirma el regreso de la serie

En octubre del 2007 llegó a Disney Channel una de las series más exitosas de su historia. Se trató de Los Hechiceros de Waverly Place, producción protagonizada, entre otras celebridades, por Selena Gómez. La historia relata las aventuras de la familia de Alex Russo, interpretada por la cantante, cuyos integrantes tienen poderes mágicos e intentan tener una vida normal en Nueva York.

Recientemente, los creadores de la producción emocionaron a los fanáticos tras confirmar la llegada de una nueva versión del relato de los divertidos magos. Luego del final de la serie, en 2012, quienes la hicieron posible revelaron que se realizarán nuevos capítulos con algunos integrantes del antiguo grupo de actores y con los productores originales, Jed Elinoff y Scott Thomas.

Puedes leer también: Premios Oscar 2024: esta es la lista completa de los nominados

Vuelven ‘Los Hechiceros de Waverly Place’

Selena Gómez fue una de las encargadas de confirmar la noticia en las historias de su cuenta de Instagram. En ese espacio subió una foto de ella misma, encarnando a Alex Russo, al lado de David Henrie, quien le dio vida a su hermano en la ficción, Justin Russo. “Estamos de vuelta”, redactó la estadounidense.

Según se conoce hasta el momento, la empresaria, dueña de la marca de maquillaje llamada Rare, solo hará parte del primer capítulo, pues el verdadero protagonista de esta versión será David Henrie. Al cast se sumarán artistas como Janice LeAnn Brown, Alkaio Thiele y Mimi Gianopulos.

La trama de este spin off contará cómo Justin Russo, tras renunciar a sus poderes mágicos, trata de ayudar a Billie, una joven bruja muy poderosa que necesita entrenamiento. Para ese momento cronológico de la historia, el hermano mayor de la familia Russo ya estará casado y criando a dos hijos.

Selena Gómez reconoció que su cuerpo nunca sería igual

A través de su cuenta de Instagram, la artista de 31 años hizo una reflexión acerca de su imagen y confesó que está segura de que su cuerpo no volverá a ser el mismo.

Te puede interesar: Juan Duque y Andy Rivera, exnovios de Lina Tejeiro, lanzarían canción juntos

Con fotografías en las que aparece ella posando en vestido de baño en el pasado y en la actualidad, la exnovia de Justin Bieber aseguró que es consciente de que su imagen está cambiando, y sentenció que se encuentra bien con ello. “Hoy me he dado cuenta de que nunca volveré a verme así (...) No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy. A veces me olvido de que está bien ser yo”, comentó.