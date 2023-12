Los Escachaítos se sacaron los ‘trapitos al sol’ en reto viral de redes sociales

Los Escachaítos son una familia de Boyacá que se ha vuelto muy popular en redes sociales, gracias a los videos de recetas y remedios caseros que hacen con productos que ellos mismos cultivan o producen.

Sin embargo, los Galindo también crean contenido relacionado con ciertas tendencias digitales, como la de ‘¿Qué se siente?’. Esta dinámica, que se juega en pareja, consiste en exponer íntimos secretos del otro y termina cuando alguno de los dos se enoje primero.

Uno de Los Escachaítos estuvo a punto de llorar en este reto Fotografía por: Instagram @losescachaitos

Los Escachaítos sacaron a la luz varios detalles de su vida privada

Diana y Johner, integrantes de esta familia de influenciadores, se enfrentaron en el controvertido desafío y la encargada de comenzar fue la joven boyacense, quien reveló que su hermano nunca ha tenido relaciones íntimas. Además, expuso que ha visto al joven de 20 años buscar en internet consejos para dar su primer beso.

“¡Le dolió, se nota que le dolió! (...) Lo siento, hermano, pero te humillaron”, comentó Julián, el menor de los Galindo, quien presenció este cruce de mensajes.

Te puede interesar: ¿Juan Duque le dedicó canciones a Lina Tejeiro en su nuevo álbum?

Por su parte, Johner mencionó que Diana suele sentir “envidia” de aquellas mujeres que tienen una mejor figura, y también contó que ha tenido varios novios, pero “la dejan todo el tiempo en la casa y no la sacan a ningún lado”.

De igual manera, quedó al descubierto que a la influenciadora su familia la apoda ‘Tronchatoro’, aunque no explicaron si lo hacen por su carácter o cuál es la razón.

“¿Qué se siente no tener autoestima y que cualquier cosa que le digan lo termino afectando?” y “¿qué se siente que le digan tornillo por su cuerpo?, porque ancho arriba (espalda) y delgado abajo (piernas)”, fueron las respuestas de Diana a los secretos que reveló su hermano.

“Yo así no juego, tampoco”, dijo Jhoner bastante molesto, a lo que su hermana contestó: “Me tocó terminar el video solo porque él no se aguata nada y resultó muy enojado”.

¿Los Escachaítos ya hicieron las paces?

A pesar de haberse burlado de su hermano en aquel momento, Diana ya resolvió las diferencias con su pariente y continúan siendo la familia unida de siempre.

Puedes leer también: Melissa Martínez anuncia que “llegó la hora de crear contenido para adultos”

Cabe mencionar que este video se compartió en abril de 2023, pero en días recientes volvió a ser tema de conversación gracias a que Jhoner lo recordó en sus historias de Facebook e Instagram.