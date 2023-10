‘Los Escachaítos’ se fueron de Colombia ¿Se radicarán en el extranjero?

Los Galindo Belén, conocidos como ‘Los Escachaítos’, son una familia de Boyacá que se ha vuelto muy popular en redes sociales, donde comparten las recetas que preparan con alimentos que ellos mismos cultivan en el campo.

Sin embargo, miembros de su comunidad de seguidores comenzaron a especular que, supuestamente, tendrían planes de dejar el país y radicarse en el extranjero.

Brayan, Julián y Jonier Galindo, tres de 'Los Escachaítos'

¿'Los Escachaítos’ dejarán su vida en Colombia?

Esta versión surgió tras conocerse que la señora María Belén, madre y líder de esta familia, saldrá por primera vez del país y llegará en próximos días a España. Además, algunos reforzaron el rumor al recordar que Brayan, uno de los cuatro hermanos, se radicó en Estados Unidos desde hace varios meses.

Para aclarar todas las dudas, los Galindo compartieron un video a través de su cuenta de Tiktok. Allí advirtieron que el motivo de su viaje es para celebrar que María cumplió 60 años.

“Estamos en España porque mi mamita está cumpliendo años, entonces entre todos le quisimos dar este regalo que nunca se le va a olvidar (...) Cuando mi mamá nos empezó a apoyar en los videos, los vecinos le decían: ‘Vieja loca’. Hoy, gracias a ustedes y a su apoyo, pudimos cumplir este sueño”, comentaron ‘los Escachaítos’.

¿Por qué el mayor de ‘Los Escachaítos’ se fue del país?

De acuerdo con lo que explicó Brayan a través de un video que compartió a sus seguidores, se fue de Colombia para aprender inglés y regresar a continuar con la creación de contenido digital junto a su familia.

No obstante, sus planes parecen haber cambiado porque en Estados Unidos se casó con Joe MacGlawn, el hombre que le dio la idea a los Galindo de grabar videos para redes y que les ha apoyado desde hace tiempo.

La boda generó una gran cantidad de críticas y burlas para el mayor de ‘Los Escachaítos’, quien aseguró que su compromiso con MacGlawn no fue por interés ni para obtener residencia legal en Norteamérica. A pesar de la aclaración, el esposo de Brayan Galindo señaló que los ataques de odio continúan, al punto que su pareja renunció al sueño de ser influenciador con tal de tener un poco de privacidad.

Además, aseguró que el joven boyacense ha recibido amenazas de muerte: “Está mortificado y humillado. Sin embargo, lo peor de todo es que en realidad está recibiendo amenazas de muerte. La gente piensa que merece morir ¿Por qué?, ¿simplemente porque me ama y quiere vivir su vida conmigo? (...) Él se siente perdido, atacado, humillado y derrotado, y yo me siento culpable e impotente para ayudarlo. Aunque no creo que deba esconderme. Y no voy a blanquear mi vida por el bien de odiosos e intolerantes fanáticos”.