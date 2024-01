‘Los Chicaneros’ quedaron incompletos: falleció un integrante de la familia

Los Botero Bravo, mejor conocidos como ‘Los Chicaneros’, son una familia que se ha vuelto muy popular en redes sociales por los videos de humor que publican en estas plataformas.

Conformado por Nelson Botero (padre), Cristina Bravo (madre), Nicolás Botero (hijo) y Antonia Botero (hija), este grupo de influenciadores despidió en días recientes a un integrante de la casa que murió.

¿Quién murió de ‘Los Chicaneros’?

Se trata de Aurelio, un gato que adoptó la familia en deplorables condiciones hace varios meses, pero que padecía de una agresiva enfermedad que intentaron erradicar de su cuerpo sin éxito.

Así lo comentó Antonia Botero a través de un video que compartió en el perfil de Instagram de ‘Los Chicaneros’. Su relato fue conmovedor y, según comentaron los seguidores de la cuenta, les sacó varias lágrimas.

“Sé que ahora estas ronroneando tranquilo y me imagino que correteas entre las estrellas, persiguiendo sueños infinitos. Necesitaba desahogarme, descansa en paz angelito”, escribió la joven como descripción al posteo.

La historia de Aurelio es bastante conmovedora. Fue rescatado a los pocos meses de nacido, pues se encontraba en muy mal estado de salud y vivía en una plaza de mercado. Y aunque intentaron salvar su vida con tratamientos médicos, finalmente la enfermedad ganó la batalla.

“No podías caminar y con el tiempo aprendiste a levantarte. Fuiste un guerrero siempre que pudiste (...) Me duele profundamente no haber hecho más por tu sufrimiento. Te quiero dar las gracias por haber dado lo mejor de ti hasta el último momento y agradezco cada instante que pasamos juntos. Descansa en paz, valiente compañero”, agregó la menor de ‘Los Chicaneros’.

Las reacciones a esta publicación no se hicieron esperar y fueron muchos los mensajes que recibieron de consolación.

¿Quiénes son ‘Los Chicaneros’?

Son colombianos, pero residen en Florida, Estados Unidos. Comenzaron hace varios años con la creación de contenido, gracias a la idea que tuvo Nicolás de grabar videos junto a sus seres queridos y recrear situaciones típicas de una familia.

Su popularidad ha aumentado al punto de conseguir 4.7 millones de seguidores en Instagram, otros 4 millones en Facebook y 12.3 millones en Tiktok.

‘Los Chicaneros’ han colaborado con otros famosos influenciadores. Incluso, han invitado a sus videos a reconocidas figuras del entretenimiento colombiano, como la cantante Karol G.