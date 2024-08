Los amigos de Jennifer López no querían a Ben Affleck. Revelaciones inesperadas

El matrimonio de Ben Affleck y Jennifer López celebrado el 16 de julio del 2022 en Las Vegas, y ratificado en una segunda y fastuosa ceremonia ocurrida el 20 de agosto de ese mismo año, en la casa que el actor tiene en Georgia, al parecer, se había posicionado en los medios como un sueño hecho realidad.

La narrativa que se mantuvo por meses era la realización de un cuento de hadas o una segunda oportunidad que había triunfado, una situación que haría muy felices a los allegados de la cantante y del actor.

Se dijo que la actriz Jennifer Garner, madre de Violet, Samuel y Seraphine, los tres hijos de Ben, estaba feliz de que le rehiciera su vida, así mismo, que doña Guadalupe Rodríguez, la madre de Jennifer López, estaría satisfecha porque su hija por fin habría recuperado al amor de su vida

Sin embargo, ahora que la ruptura es prácticamente un hecho y solo se aguarda la comunicación oficial, que se aseguran medios como el Daily Mail, surgen versiones que indican que no siempre todos apoyaron el regreso de Ben y Jen.

Según Page Six, uno de los principales detractores de la relación, no sólo ahora, sino hace 20 años, fue Benny Medina, el mánager de Jennifer, quien la habría convertido en estrella, pero se distanció de la cantante durante un buen tiempo. El diario digital indica que el empresario californiano nunca se llevó bien con Ben, y que incluso cuando López rompió con él, en el 2003, habría sido influenciada, en parte, por el actor.

Mánager de Jennifer López no soporta a Ben Affleck

Benny y Jennifer reanudaron su relación laboral después del rompimiento con Affleck y siguen trabajando juntos. Su vínculo no tuvo cambios cuando López regresó con el actor, a mediados del 2021: Benny no objetó, pero tampoco dio su apoyo.

“No se aguantan. No se llevan bien y todavía hay mala sangre”, expresó una fuente a Page Six. En esta nueva etapa de amor, Benny ha preferido mantenerse al margen y no decir demasiado, respetando la decisión de su amiga. Ha mantenido “su boca cerrada” esta vez, dijo esta fuente a dicho sitio web. Se dice que la relación entre el actor de Batman y el mánager de López es bastante distante.

Al parecer, el círculo cercano de JLo no quería a Ben. Guadalupe Rodríguez, la madre de la artista, es la única que lo quiere. Fotografía por: Getty Images

A Ben Affleck lo quiere solo su suegra

Otra persona cercana a Jennifer que tuvo reparos en que la newyorkina se diera una oportunidad con el también director, es la actriz Leah Remini, de quien JLo se distanció, a pesar de que era muy cercana. “Él es tan egoísta y nada comprometido como pareja. Pero JLo estaba tan entregada que cortó esa unión”, dijo una fuente a Page Six. De hecho, la actriz de El rey de Queens no fue invitada a la boda.

Según lo reportado, la única que en realidad quiere a Affleck es doña Guadalupe, el resto de cercanos a López lo llaman con un apodo bastante ofensivo. “A nadie, excepto la madre de Jennifer, le gusta Ben Affleck. Le llaman el triple A de Asshole (idiota)”, refirió la fuente a Page Six.