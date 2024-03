Lorna Cepeda confesó que dijo mentiras para ganar su primer papel en la televisión

Luego de 24 años de su estreno, Betty la fea vuelve a las pantallas. La segunda temporada de la historia de amor entre Beatriz Pinzón Solano y Armando Mendoza estará disponible en este 2024 a través de Amazon Prime.

Los fanáticos de la creación de Fernando Gaitán están a la expectativa de saber qué pasó con la vida de los icónicos personajes que tuvieron detrás a actores de la talla de Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Julián Arango, Lorna Cepeda y Mario Duarte, entre otros.

Aunque no se sabe, por ahora, la fecha exacta del estreno de la nueva entrega de la clásica producción, se han conocido algunos detalles de la misma. En medio de la emoción de los fanáticos por ver la nueva parte del relato, los actores se han referido al tema y han entregado algunos detalles de lo que traerá la esperada entrega audiovisual.

¿De que tratará la segunda parte de ‘Yo soy Betty, la fea’?

En una entrevista con Flavia Dos Santos para Placeres con Flavia, programa de Red+, por ejemplo, Natalia Ramírez, quien le dio vida a Marcela Valencia, prometida de Armando Mendoza, habló de la trama de la segunda parte.

“Es una cosa totalmente diferente, no es la continuación, es una historia nueva, maravillosa (...) Está hecha con todo el amor del mundo, con todo el cuidado del mundo. Si les gustó, bien, y si no les gustó, no la vean”, destacó.

Lorna Cepeda dijo mentiras para quedarse con importante papel

Recientemente, Lorna Cepeda, quien encarnó a la peliteñida, Patricia Fernández, fue protagonista de una entretenida historia, contada por ella misma, acerca de su carrera dentro de las artes escénicas del país. En una conversación con la emisora La tribu, de El Salvador, la cartagenera confesó que en algún momento tuvo que acudir a una mentira para quedarse con un papel en Padres e hijos.

“Para ingresar a esta serie tuve que mentir y así entré, pero no me arrepiento, porque me acuerdo que yo hice un cursito muy chiquitico de actuación y cuándo llegué allá me preguntaron: ‘Oye, ¿quieres entrar acá?’ Yo les dije: ‘Sí, claro’”, mencionó Lorna en la charla.

Su mentira tuvo que ver con su experiencia laboral, pues, al ser cuestionada por la cantidad de tiempo que llevaba trabajando en la industria, aseguró que ya había actuado “en varias series”, algo que no era cierto. “Todo era una absoluta mentira, entonces llegué y empecé a ver a los otros actores y cuando me tocó mi escena casi me muero, pero me fue muy bien y me creí el cuento”, recalcó.