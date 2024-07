Lluvia de críticas a Luisa Fernanda W por elogio que le envió a Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprendieron el pasado miércoles al casarse en una discreta boda que se celebró en el estado de Morelos, en México. Y aunque la influenciadora Luisa Fernanda W no fue una de las invitadas, su nombre se relacionó con el de los cantantes por una inesperada razón.

El elogio de Luisa Fernanda W a Ángela Aguilar

Resulta que la colombiana se animó a comentar una de las recientes publicaciones de la artista mexicana en Instagram, lo que dividió opiniones entre su numerosa comunidad de seguidores.

“Divina”, fue el mensaje que Luisa Fernanda W escribió en el posteo de Ángela Aguilar.

Las reacciones a las palabras de la también empresaria no se hicieron esperar y muchas de estas fueron críticas en su contra. Incluso, en los comentarios se incluyó el nombre de Pipe Bueno, su prometido.

”Cuidado que ella es amiga de Pipe. No vaya y se vuelva fan de tu relación”, “esto es lo único que faltaba”, “ay no, bebé. Esta no te la puedo apoyar” y “no pensé que apoyaras una relación basada en la infidelidad”, son algunos de los mensajes que recibió la antioqueña de 31 años, quien no respondió a ninguno.

¿Cuándo se casa Luisa Fernanda W?

Así como lo hizo Ángela Aguilar con Christian Nodal, la creadora de contenido se comprometió en octubre pasado con Pipe Bueno, quien le pidió su mano en medio de una romántica ceremonia celebrada en Dubái, frente al icónico Burj Khalifa.

“Te amo infinito. Solamente Dios conoce estos corazones y sabe el por qué nos juntó para compartir esta hermosa vida. Te amo, Andrés Giraldo”, fue la descripción con la que Luisa Fernanda W acompañó la publicación de su compromiso.

Casi un año después de su propuesta de matrimonio, la pareja todavía no ha llegado al altar. Por esta razón, en una entrevista con Laura Acuña, la paisa confesó que todavía faltan varios meses para el festejo.

“La idea es el próximo año (2025), no por allá a mitad de año, sino rapidito... Ahorita, de verdad quiero enfocarme en mi salud física y mental”, explicó Luisa Fernanda W, quien advirtió que todavía no está decidido si la ceremonia será en Colombia o en el extranjero.