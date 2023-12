Filtran llamada que Tekashi 6ix9ine hizo a la Policía para que arrestaran a Yailin

Tekashi 6ix9ine y Yailin ‘La más viral’ protagonizaron hace pocos días un fuerte escándalo a través de redes sociales, tras conocerse varios videos en los que se evidencia la violencia y los celos de los que fue víctima el rapero en una pelea que sostuvo recientemente con la reguetonera, con quien comenzó una relación amorosa hace cuatro meses.

Además, las imágenes registraron el momento en que la dominicana fue puesta bajo arresto, gracias a la llamada con la que el neoyorquino alertó a la Policía de Miami sobre el violento comportamiento de la mujer. Sin embargo, fue dejada en libertad a las pocas horas gracias a la fianza que pagó el propio ‘69′.

Tekashi 6ix9ine y Yailin 'La más viral' han sido duramente criticados por el tipo de relación que llevan Fotografía por: Capturas de pantalla

La llamada de Tekashi 6ix9ine que terminó con el arresto de Yailin

Aunque han pasado 8 días de la pelea entre la pareja de cantantes, nuevos detalles sobre lo ocurrido continúan saliendo a la luz en redes sociales y medios de comunicación.

Por ejemplo, en la mañana de este 21 de diciembre se filtró entre la comunidad internauta el audio de la llamada que ‘69′ hizo a las autoridades. Allí, quedó en evidencia lo alterada que estaba ‘La más viral porque, al parecer, su novio volteó a mirar otra chica.

De igual manera, se escucha cuando Tekashi 6ix9ine le dice a la Policía que Yailin, con un objeto contundente en mano, le rompió un celular e hizo varios destrozos entre sus lujosos carros.

Te puede interesar: Shakira y Piqué volverán a librar dura batalla judicial, esta vez por sus hijos

En la llamada también se oyen los gritos de la intérprete de Chivirika, quien advierte que Daniel Hernández (nombre de pila de ‘69′) la golpeó y borró de su teléfono todas las evidencias que ella, supuestamente, grabó en ese momento.

Además, en el audio quedó grabado cuando la joven de 21 años manifiesta que quiere irse de la casa, pero su novio no le daba dinero para hacerlo, lo que fue corroborado por una amiga suya que interviene en la conversación de Tekashi con los uniformados.

“Ella se va sin nada porque es una malagradecida y creo que es esquizofrénica”, fue la respuesta que ambas mujeres recibieron en el momento.

¿Tekashi 6ix9ine y Yailin ‘La más viral’ siguen juntos?

A pesar del fuerte conflicto que sostuvieron y de los fuertes cuestionamientos que han recibido, los cantantes de música urbana continúan con su noviazgo, según Daniel Hernández confirmó por medio de Instagram.

Puedes leer también: “Karol G es lo que es por Shakira”, productor lanza dardo contra ‘La Bichota’

Entonces, ¿por qué ‘69′ publicó los videos que afectaron la imagen de su novia? De acuerdo con lo que explicó a través de una transmisión en vivo, sacó a la luz estas grabaciones para defenderse de los señalamientos hechos por Alofoke, el productor musical de ‘La más viral’, quien lo denunció ante las autoridades por presunta agresión a la artista.

“Eres un rastrero cobarde. Todo este tiempo me había quedado en silencio por defenderla, algo que tú nunca harás porque para ti todo son redes, números y visitas ¡Qué basura de persona! Ella necesitaba de tu ayuda y tú te aprovechaste de eso. La pusiste a hablar en vivo llorando y un amigo no hace eso (...) Yailin necesita mucha ayuda y yo la amo con el corazón, pero ya no puedo quedar como el malo siempre”, explicó Tekashi 6ix9ine.