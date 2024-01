Lincoln Palomeque se llenó de nostalgia por viejo amor: “un sueño vivir esto”

Lincoln Palomeque, ex pareja de Carolina Cruz, es bastante activo en sus redes sociales. Allí le muestra a sus casi cuatro millones y medio de seguidores lo que acontece en su vida personal y laboral. Las publicaciones que llamaron la atención en las pasadas vacaciones fueron junto a sus hijos Matías y Salvador, con quienes disfrutó de varios días en Orlando. Allí acudió a los emblemáticos parques de Disney. Anteriormente había compartido detalles de la alfombra de los pasados premios Latin Grammy que se realizaron en España. En el feed del actor cucuteño también se destacan post sobre fútbol, uno de los grandes pasatiempos del histrión de Perfil falso. Palomeque no solo disfruta de practicarlo, de hecho, fue integrante del famoso equipo de las estrellas que reunía a cantantes y actores que jugaban el deporte, sino que es un seguidor asiduo de las justas de las grandes ligas.

El gran y viejo amor de Lincoln Palomeque

Y justamente sobre fútbol, la gran pasión de Lincoln y uno de sus grandes y viejos amores, es su más reciente post. Fue el jueves pasado donde Lincoln quiso compartir un tbt de momentos únicos que ha vivido gracias al balompié. El actor dejó al descubierto que ha tenido la oportunidad de estar en cuatro mundiales de fútbol: Sudáfrica en 2010; Brasil, en 2014; Rusia, en 2018; y más recientemente, Catar, en 2022. EL ex de Carolina Cruz compartió en una galería de Instagram fotos de los torneos en varios estadios y pidió la opinión de sus seguidores sobre su look favorito en estas justas. “Recordando los 4 mundiales en los que he estado, mi pasión y un sueño vivir esto, en su orden Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar, un look para cada uno. cuál les gustó más?? Los leo”.

Los cibernautas no dudaron en contestarle al actor con sus respuestas variadas. El look de catar llamó bastante la atención, ya que se sale de los atuendos convencionales que incluyen camiseta, que se estilan en los estadios. En Catar lució camiseta y en su cabeza, el tradicional kufiya.

¿Lincoln Palomeque tiene novia?

Pasando al plano personal de Palomeque, que siempre ha generado bastante curiosidad. Hace unas semanas se rumoró que él sostenía una relación sentimental con una modelo que apareció en la revista Play Boy, sin embargo, él mismo reaccionó negando dicha situación “Qué afán de inventar cosas que terminan haciendo daño a otras personas. Sé que por mi carrera tengo que lidiar con eso, pero da impotencia cuando se refieren a situaciones que malinterpretan”, dijo en sus redes.

