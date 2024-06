Lincoln Palomeque se hizo cuatro tatuajes de sus hijos y lo criticaron: “no más”

La relación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fue una de las más comentadas de la farándula nacional. La presentadora de Día a Día y el actor de Perfil falso y Café, con aroma de mujer, estuvieron juntos por casi 14 años. Fruto de su amor tuvieron a Matías y Salvador.

El actor de ‘Perfil Falso’ quiso demostrar que sus hijos con Carolina Cruz son su mayor fortaleza, pero fue criticado en redes por sus tatuajes. Fotografía por: Instagram Lincoln Palomeque

En el 2022, la pareja anunció su separación luego de varios meses de rumores. De acuerdo con lo que dijeron, el amor que sentían se transformó y pasó a una amistad. Aunque muchos de sus seguidores lamentaron que ya no estuvieran como pareja, los famosos se han dejado ver en varias oportunidades compartiendo fechas importantes como los cumpleaños de los niños, e incluso, la Navidad.

¿Por qué Carolina Cruz y Lincoln Palomeque?

Al comienzo de la ruptura, se rumoraron muchas cosas sobre los verdaderos motivos que los llevaron a tomar caminos separados. Algunos internautas llegaron a asegurar que, supuestamente, el actor le había sido infiel a la presentadora; sin embargo, eso fue desmentido por ella misma, quien en varias entrevistas contó las razones.

Luego del nacimiento de Salvador, el pequeño tuvo unas complicaciones de salud que hicieron que la relación de Carolina y Lincoln se afectara.

“El papá de Salvador no quería que mostráramos a través de las redes sociales lo que estábamos viviendo. ‘No quiero que lo muestres, es mejor dejarlo así’, pero yo como mamá pensaba: ¿cómo voy a esconder a mi hijo o taparlo cuando he mostrado todo el proceso de mi embarazo porque he querido? Uno se desconecta mucho de la pareja cuando es mamá, tienes que mejorar muchas cosas como mujer y como pareja. Cuando hay una separación y cuando dos adultos toman esa decisión es porque las dos personas han cometido errores”, contó Carolina en una entrevista con Érika de la Vega.

Así quedaron los tatuajes de Lincoln Palomeque

Aunque Lincoln es un poco más reservado con su vida privada, de vez en cuando publica algunos detalles de su área personal y profesional. Recientemente, sorprendió a sus seguidores al mostrar que se mandó a tatuar su cuerpo en honor a sus hijos Matías y Salvador.

El actor se mandó grabar los nombres y las fechas de nacimiento de sus hijos en sus bíceps y trapecios. “Mi fuerza, mis parceritos, ¿les gusta los tatuajes? Quiero más, ¿qué dicen?”, se lee en un post que ya cuenta con más de 64 mil likes.

Aunque muchos los elogiaron, oros usuarios lo criticaron. “No más. Si tanto significa para ti que los quieres marcar, márcalos en tu alma, llévalos ahí en lo más profundo, que ahí sí le vas a dar la importancia que tienen”, “no más por favor, deja así tu cuerpo. Nunca son más bonitos los tatuajes que la belleza de la piel humana”, “no más por favor 🙏no te manches tu bello cuerpo”, “así estas bien... ojalá si te haces más que no sean tan grandes”, “los tatuajes son horrible,s te afean. Pero tú sabes porque es tu cuerpo”.