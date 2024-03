Lincoln Palomeque fue sorprendido con amorosa tarjeta de cumpleaños, ¿de quién?

Tras su separación de Carolina Cruz, la vida de Lincoln Palomeque ha generado aún más interés en sus seguidores, quienes están al pendiente del contenido que publica en sus redes sociales, no solo para enterarse de lo que ocurre en su área profesional, sino también en la privada.

Lincoln Palomeque. Fotografía por: Instagram Lincoln Palomeque

Desde que anunció la ruptura, el actor de Café con aroma de mujer no se ha dejado ver en una nueva relación sentimental, al menos no en las redes sociales, aunque en una oportunidad sí fue vinculado sentimentalmente con una mujer de la que no se conocieron mayores detalles.

Lincoln Palomeque cumplió 47 años

El pasado 20 de marzo, el actor celebró su cumpleaños número 47. Aunque no realizó una publicación oficial para honrar su vida, sí posteó una historia donde muestra una hermosa sorpresa que recibió.

Se trata de un detalle que le hizo, con mucho amor, su hijo menor, Salvador, gracias a sus habilidades artísticas. Se trata de una carta donde dibujó a un muñequito, que en su defecto era Lincoln, junto con una frase que decía: “feliz cumpleaños papá”.

El actor no pudo ocultar su emoción al ver esa tierna carta y no dudó en escribir: “lo amo”. Recordemos que, por motivos laborales, Lincoln ha tenido que estar lejos de sus hijos mientras graba algunos proyectos; sin embargo, Carolina Cruz contó hace unos días que el actor puede visitar a los niños cuando quiera, sin restricción de tiempo ni horarios.

“Él va a la casa sin problema, los visita. Si quiere verlos todos los días, los puede ver y si quiere dormir con ellos todos los días, yo no tengo ningún problema. Él vive a tres cuadras de mi casa, entonces tenemos una relación muy bonita, muy amistosa”, dijo Carolina.

Las diferencias de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque para criar a sus hijos

Aunque la presentadora de Día a Día y el actor tienen una gran relación, pese a que ya no están juntos como pareja, han tenido algunas diferencias a la hora de criar a los niños.

Por ejemplo, en una entrevista con Érika de la Vega para el podcast En defensa propia, la modelo vallecaucana reveló que cuando nació Salvador, el actor no quería que se mostrara en redes y ella sí. “Hay dos momentos que fueron muy transformadores para mi vida. Cuando nació Salvador, el papá de Salvador no quería que yo mostrara en las redes sociales el proceso y me decía, muy respetuoso, ‘No quiero que lo muestres, es mejor dejarlo así’, pero yo no quería esconder a mi hijo o a taparlo; las mamás somos muy distintas a los papás, yo he mostrado porque me nace hacerlo”, contó.