Lincoln Palomeque cambió de ‘look’, pero no le gustó a muchos: “se ve abuelito”

La vida del actor Lincoln Palomeque ha sido un tema de gran interés para sus seguidores, quienes día a día están al pendiente de lo que publica en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram donde tiene 4,3 millones de usuarios.

Te puede interesar: Así fue la reacción de Piqué cuando fans de Shakira corearon su nombre en un bar

Lincoln Palomeque. Fotografía por: Instagram

Hasta hace unos meses, el tema más comentado fue su separación de Carolina Cruz, la presentadora de Día a Día y madre de sus dos hijos Matías y Salvador, y con quien duró casi 14 años. Hasta el momento el actor no ha brindado su primera declaración al respecto, pero sí ha estado muy enfocado en sus proyectos laborales y en las grabaciones de nuevas producciones.

Así quedó Lincoln Palomeque con su cambio de ‘look’

Debido a su carrera, el actor ha tenido que realizarse muchos cambios de look para interpretar a los diferentes personajes para los que ha sido contratado. Cada vez que lo hace, trata de compartirlo con sus seguidores.

Más noticias sobre Lincoln Palomeque Carolina Cruz de ‘Día a Día’, reveló cómo es su relación con Lincoln Palomeque Después de más de un año de separación, Carolina Cruz contó cómo se lleva con Lincoln Palomeque, el padre de sus hijos Matías y Salvador. Esto dijo. Leer aquí: Carolina Cruz de ‘Día a Día’, reveló cómo es su relación con Lincoln Palomeque Carolina Cruz y Lincoln Palomeque acompañaron a Salvador a su primer día de jardín Carolina Cruz, presentadora de Día a Día, contó cómo fue el primer día de jardín de su hijo Salvador, de dos años. El pequeño enterneció las redes sociales. ¡Aquí el video! Leer aquí: Carolina Cruz y Lincoln Palomeque acompañaron a Salvador a su primer día de jardín

Hace unos días, posteó una foto contando emocionado que estaba en las grabaciones de un proyecto nuevo. De paso, invitó a sus fanáticos a opinar sobre su nueva apariencia: “soy muy afortunado, algo especial en mi carrera, poder hacer un personaje como este, grabando algo para ustedes, un adelanto....años 50tas. ¿Qué tal?? Los leo”, escribió.

Aunque no aclaró de qué personaje se trataba, sí llamó la atención por su nueva apariencia, pues volvió a quitarse la barba. “Bello carajo y talentoso”, “te ves hermoso”, “qué guapo te ves, eres muy versátil para cualquier personaje”, “qué atractivo con esa mirada”, “me encanta...cualquier personificación te hace único”, “te ves guapísimo”, son algunos comentarios de los internautas.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aunque la mayoría lo elogiaron, no faltaron algunos usuarios, quienes lo criticaron afirmando que se ve me mejor con barba: “prefiero con barba”, “el maquillaje de un hombre es la barba”, “se ve como un abuelito”, “no le luce tanto ese look”, “no pareces tú”, “me gusta más con barba”, “se ve muy diferente”, “ay no, no se ve tan guapo”, “me encantas demasiado pero te amo más con esa barba que te hace ver todo un encanto”.

¿Lincoln Palomeque tiene nueva novia?

Esa es una de las preguntas que más se han hecho sus seguidores, tras su separación de Carolina Cruz; sin embargo, el actor de producciones como Café, con aroma de mujer, Pálpito, La reina del sur, entre otras, no se ha dejado ver en una nueva relación. De acuerdo con lo que ha publicado en sus redes, ha estado enfocado en su trabajo y en el cuidado de sus hijos cada vez que puede compartir con ellos. Por el contrario, la presentadora de Día a Día está feliz con su novio Jamil Farah, con quien lleva varios meses de relación.