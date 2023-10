Lina Tejeiro rompió en llanto al recordar a Frida: “Extraño demasiado”

En septiembre de este año Lina Tejeiro sufrió una fuerte pérdida. La actriz informó a sus seguidores que Frida, una de sus mascotas había fallecido de manera repentina. La perrita, que había sido sometida a una cirugía de esterilización, sufrió un paro cardiorrespiratorio.

La artista, oriunda de Villavicencio, ha manifestado la gran tristeza que siente por la partida de su mascota, que llegó a su vida en mayo del 2022. Recientemente, a través de sus historias de Instagram, expresó lo mucho que extraña a la pequeña Frida. Lina, que rompió en llanto al recordarla, también compartió una fotografía del cuadro que recibió de cumpleaños, donde aparece abrazando a su querida perrita.

Lina Tejeiro volvió a llorar a Frida

Lina Tejeiro, en compañía de sus otras mascotas, confesó que siente profundamente la ausencia de su fiel compañera. Fotografía por: Instagram

“Hay días en los que extraño demasiado a Frida y es increíble como llegan ellos inmediatamente a consolar”, comentó, llorando, mientras sus otros perros se acercaban a ella y trataban de secar sus lágrimas. “Te extraño tanto, mi loquita”, escribió en otra historia de su cuenta de Instagram, donde se ve el cuadro donde aparece Frida. Al lado, la actriz tiene una velita encendida y uno de los juguetes favoritos de la perrita.

La llanera le contó a sus seguidores acerca de la muerte de Frida a través de una emotiva carta con la que despidió a su fiel compañera.

“Entender la vida es difícil y entenderla sin ti será un proceso aún más difícil. Te me fuiste Frida y aun no entiendo porque, todo fue tan de repente. Tengo mi corazón hecho pedacitos. Extrañaré todos esos besitos que me dabas sin cansancio, tu locura y tus ojitos llenos de amor. Cómo les haré saber a Da Vinci, Neruda, Romeo, Coco y Kimmy que ya no estarás con nosotros. Como voy a hacer para levantarme y no verte. Solo le pido a Dios que me llene de fortaleza para superar que ya no estás aquí. Te amo y te amaré por siempre mi loquita”, escribió.