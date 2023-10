Lina Tejeiro reveló que sufrió de anorexia y de bulimia: “odiaba mi cuerpo”

Además de ser una de las actrices más reconocidas del país, y una de las personalidades colombianas con mayor reconocimiento en redes sociales, Lina Tejeiro se encuentra trabajando en su emprendimiento, que lleva por nombre Coraje. La artista no se ha referido al tema en profundidad, pero sí ha entregado pistas sobre su objetivo.

A través de su perfil de Instagram, la nacida en Villavicencio ha publicado videos de personas cercanas, quienes definen la palabra ‘coraje’. Lina, quien acostumbra a sorprender a sus seguidores, lo hizo de nuevo en estos días, cuando publicó las imágenes del momento en que se lanzó en paracaídas. Estos dos detalles hacen que los seguidores de Tejeiro concluyan que su emprendimiento estaría relacionado con la fuerza necesaria para afrontar situaciones que producen miedo.

Entre los contenidos publicados, la actriz de 32 años subió un clip donde confesó lo fuerte que ha sido la lucha con su cuerpo. Según detalló, desde temprana edad comenzó a tener un conflicto con su apariencia. En su relato, confesó que su afán por verse diferente hizo que empezara a tomar decisiones que cambiarían su aspecto físico para siempre, y no de la forma que soñaba.

Lina Tejeiro confesó que de todas las relaciones tóxicas que ha tenido, la más agresiva fue la que tuvo consigo misma. Fotografía por: Instagram: @linatejeiro

Lina Tejeiro fue diagnosticada con anorexia y bulimia

“Varias veces he dicho que he sido de relaciones tóxicas, pero la relación más tóxica la tenía conmigo. Vivía en guerra con el espejo, una guerra que inició cuando yo tenía 12 años. A esa edad ya odiaba mi cuerpo. Lo odié tanto que quise cambiarlo todo. A mis 14 años me diagnosticaron con anorexia y bulimia. A mis 16, 17 años, me hice mi primera liposucción. A mis 21 años me hice una reducción en mis senos. A mis 24 me inyectaron biopolímeros en los glúteos”, relató.

Aunque se sometió a estos procedimientos, Lina contó que seguía odiando no solo su cuerpo, sino todas las decisiones que había tomado en el pasado. Es de recordar que tiempo después de haberse sometido a un procedimiento estético en sus glúteos, tuvo que someterse a dos cirugías para extraer la sustancia tóxica que estaba invadiendo la parte baja de su espalda.

Lina Tejeiro manifestó que mejorar su relación con la comida ha sido un proceso largo, así como también amar las cicatrices que las cirugías dejaron en su cuerpo. Que sus decisiones desacertadas surgieron por su afán de verse atractiva para la sociedad.

“Me han dejado muchas enseñanzas (...) soy mucho más que una cara linda, que no me hace valiosa tener un cuerpo perfecto, que lo más lindo que tengo es la manera cómo veo la vida, y que lo que realmente me hace única y valiosa es tener un corazón bonito (...) me siento orgullosa de la mujer que soy, una mujer con coraje que quiere ser libre en su propio cuerpo”, concluyó.