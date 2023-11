Lina Tejeiro respondió si quiere ser mamá pronto: “me llenaré de perritos”

Lina Tejeiro suele ser muy activa en sus redes sociales. La actriz colombiana no solo se ha caracterizado por ser una de las más reconocidas por su trabajo, sino también por su sentido del humor y sinceridad a la hora de publicar contenido en sus redes sociales. Recientemente, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, la recordada Sammy de Padres e hijos habló de su interés de ser madre.

En las historias de su cuenta de Instagram, la empresaria fue cuestionada acerca del tema de la maternidad. Lina habló sobre varios factores concernientes al tema. “No sé, ni siquiera está en mis prioridades ahorita ser mamá, aunque quiera ser mamá en algún momento de mi vida, no en este momento, ni siquiera tengo pareja, o sea (...) No tengo afán, tampoco (...) el hecho de ser mamá no me hace sentir realizada, entonces, no tengo afán”, inició diciendo.

Comentó que, en el tema de ser mamá, la vejez no la angustia, pues podría considerar otras opciones y de ellas habló con franqueza.

¿Lina Tejeiro congelaría sus óvulos?

La llanera no ha tomado determinaciones respecto a la maternidad. “No lo he pensado, sí he visto que varias conocidas lo han hecho, pero como nunca he tenido curiosidad ni tampoco tengo afán, no les he preguntado cómo es todo el proceso ni de qué se trata, pero de pronto más adelante, cuando tenga 36 años, qué sé yo, pero todavía no y si no adoptaré o me llenaré de perros”, manifestó.

Aunque aseguró que no tiene pareja ni está saliendo con nadie y tiene pretendientes, pero que eso no significa que ahora le guste alguien. Confesó que no ha llegado alguien que supla las necesidades que tiene en lo que respecta a estar en pareja. La influencer le contestó a un hombre que señaló que estaba soltera porque se notaba que, aunque es hermosa, ‘jode mucho’.

“¿Qué lo hace pensar que estoy soltera por jodida y no por elección? De hecho yo estoy soltera es porque tengo muy claro el tipo de persona que quiero a mi lado y hasta el momento no ha llegado porque si se tratara de salir con cualquier pendejo, hace rato hubiera salido con él, pero no es eso, es el hecho de que no me voy a conformar con menos de lo que yo quiero”, comentó.