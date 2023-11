Lina Tejeiro respondió a quien le dijo que está soltera por “joder” mucho

Lina Tejeiro es reconocida en la televisión nacional por los diferentes papeles que ha interpretado en producciones nacionales como Padres e hijos y La ley del corazón. En la actualidad, la artista de 32 años trabaja en temas actorales, y en su propio emprendimiento, un negocio llamado ‘Coraje’.

Además de ser reconocida por su trabajo, la también creadora de contenido ha sido tema de conversación por los romances que ha vivido a lo largo de su vida, siendo el que tuvo con Andy Rivera uno de los más sonados. Recientemente, la empresaria habló de las razones de su soltería y respondió a un usuario de TikTok que habló de su actitud.

Lina contó que varias personas la etiquetaron en el video de un hombre que aseguraba que ella era muy hermosa, pero que por ‘joder’ tanto, no tenía novio. Ella salió a explicar que si estaba soltera era por decisión propia y que no aceptaría menos de lo que espera conseguir en una pareja.

¿Por qué está soltera Lina Tejeiro? Ella respondió

“¿Qué lo hace pensar que estoy soltera por jodida y no por elección? De hecho yo estoy soltera es porque tengo muy claro el tipo de persona que quiero a mi lado y hasta el momento no ha llegado porque si se tratara de salir con cualquier pendejo, hace rato hubiera salido con él, pero no es eso, es el hecho de que no me voy a conformar con menos de lo que yo quiero”, aclaró ella.

En medio de sus palabras, además, comentó que el 9 de octubre cumplió un año de estar soltera. Destacó que esos 365 días de estar sin pareja la han hecho crecer como persona y darse cuenta del valor que tiene como persona y como mujer.

“Y debo confesarles que ha sido de los años más enriquecedores, personalmente, de mi vida, porque no solo aprendí a estar sola y ser feliz, sino también lo que quiero como pareja, como mujer. Le dediqué el tiempo necesario a mis proyectos”, dijo la actriz en sus redes.