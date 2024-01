Lina Tejeiro rechazó estar en ‘La Casa de los Famosos’ por esta importante razón

La casa de los famosos, nombre del formato que promete entregar entretenimiento a sus televidentes, llegará a la pantalla chica nacional el próximo 11 de febrero. Serán 22 las celebridades que harán parte del programa que ya ha tenido sus versiones en diferentes partes del mundo.

Aunque se desconoce la lista completa de participantes hasta el momento, ya se sabe el nombre de algunos de ellos: Martha Isabel Bolaños, Diana Ángel, La Segura, Sebastián Gutiérrez, Julián Trujillo y Ornella Sierra, conocida en las redes sociales como La Barbie Costeña.

Puedes leer también: Participante de ‘La Voz Kids’ hizo llorar a los entrenadores con su historia

Lina Tejeiro no estará en ‘La casa de los famosos’, ¿por qué?

Recientemente, a través de una dinámica de preguntas y respuestas realizada por Lina Tejeiro, la actriz contestó a quienes la cuestionaron por su presencia en el nuevo concurso. Mencionó que no estará en La casa de los famosos Colombia, pero que sí había aceptado la propuesta de estar en el reality, pero en el de Estados Unidos.

“Yo iba para La casa de los famosos, Estados Unidos, que de hecho la hace Telemundo. Tenía que viajar ahorita a finales de enero para ir a internarme en esta casa con 22 famosos, pero en medio de todo este proceso donde yo ya tenía decidido que me iba, que es desde el año pasado, incluso desde septiembre sabía y estaba clarísimo me iba, Frida murió en medio de esta decisión”, inició explicando.

¿Lina Tejeiro en la 'Casa de los Famosos' Colombia? pic.twitter.com/yVNlGsNyqL — Solo Virales (@chisme_famosos7) January 15, 2024

Es de recordar que Frida es una de las mascotas de la artista oriunda de Villavicencio. La perrita falleció tras ser sometida a una cirugía de esterilización realizada en septiembre del 2023.

En su momento, Lina aseguró estar destrozada con la pérdida, incluso, tras meses del fallecimiento del animalito, la llanera sigue recordándolo en sus redes sociales. Ella misma ha asegurado que su conexión con Frida es tan grande, que siente que el alma de su mascota reencarnó en el cuerpo de otro de sus perritos, quien ha adoptado actitudes que tenía Frida en vida.

Te puede interesar: Wendy Sulca: así se ve actualmente tras confesar que sufrió de bullying

“Me dio tan duro este duelo que empecé a tener ansiedad y empecé a tener un conflicto emocional muy fuerte que decidí desistir de ‘La Casa de los Famosos’, Estados Unidos y no fui porque no me sentía emocionalmente estable para estar en una casa encerrada uno, dos, tres meses, cuatro meses sin saber de mi familia, sin saber de mis perros, sin saber de mi abuelo, sin saber de nadie, entonces no”, añadió la celebridad de 32 años.