Lina Tejeiro reaccionó a canción de Andy Rivera y Juan Duque, sus ex: “increíble”

La vida sentimental de Lina Tejeiro ha sido uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento en Colombia. La también creadora de contenido sigue siendo tendencia por su romance con Andy Rivera, con quien duró 9 años, y con Juan Duque, su último exnovio, con quien sostuvo una relación de seis meses.

¿Qué pasó con Andy Rivera y Juan Duque, ex de Lina Tejeiro?

Aunque parecía que la ruptura de Lina Tejeiro y Andy Rivera había quedado en el pasado, en los últimos días volvió a convertirse en tendencia luego que el hijo de Jhonny Rivera hiciera una colaboración con Juan Duque, la otra expareja de la actriz de La ley del corazón.

El junte de los dos artistas ha dado mucho de qué hablar. “Siempre lo vi venir, más no me lo esperaba”, “cuando el ganado quiere brillar a costillas de la reina”, “una falta de respeto, personalidad y hombría, tener que hacer lo que sea que vayan a hacer a costa de una mujer, para medio volver a sonar”, “el trauma y el rímel se juntaron”, “pensé que este momento no llegaría”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas.

Los artistas antioqueños se unieron para el lanzamiento del tema Ni con él, ni conmigo. El videoclip cuenta con más de 54 mil reproducciones en YouTube en menos de 24 horas. Por ahora, los artistas no han revelado si se trata de una dedicatoria para Lina, lo cierto es que en redes sociales se especula que, en efecto, se unieron para expresar sus sentimientos hacia la actriz.

¿Qué dijo Lina Tejeiro de la canción de Andy Rivera y Juan Duque, sus ex?

A los pocos minutos de ser estrenada la canción en la noche del jueves, Lina Tejeiro apareció en su cuenta de Instagram donde tiene 10,4 millones de seguidores hablando a través de las historias.

Según algunos internautas, la actriz reaccionó, de manera sarcástica, a la canción de sus exnovios. “He visto sus comentarios, las páginas, lo que me mandan, he visto todo y llega un punto en el que uno dice ma$%& ya, porque es como increíble, pero aun, lo que me parece más increíble, que yo digo ‘wow’, es todo lo que he llorado y mi rímel no se corre”, dijo Tejeiro llorando. No obstante, todo se trató de una publicidad que aprovechó para hacerle a su negocio de pestañinas.

“Muy inteligente”, “si sabe sacar provecho de la situación, claramente no le afecta nada más que el rímel”, “me encanta eres la mejor, solo tú sacas provecho”, “esa estuvo buena”, “qué excelente actriz, me la iba creyendo hermosa”, “tú eres la más increíble”, “me comí todo el comercial por chismosa”, “la mejor, definitivamente actriz tenía que ser jajaja todos facturan jaja”, son algunas de las reacciones en redes sociales.