Lina Tejeiro habló de por qué no ha sido protagonista: “no estoy en la rosca”

Desde que era una niña, Lina Tejeiro se convirtió en una figura representativa en lo que respecta a la televisión colombiana. Su recordada participación en la serie Padres e hijos hizo que su carrera, desde entonces, fuera imparable. Recientemente, la oriunda de Villavicencio cumplió 32 años de edad. Además de su trabajo en televisión y en redes sociales, se encuentra trabajando en su emprendimiento llamado Coraje.

Como suele hacerlo constantemente, Tejeiro hizo una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales en la que confesó cuál había sido una de sus más grandes frustraciones actorales. Su respuesta llegó luego de que un internauta le preguntara cuándo iban a verla siendo protagonista de alguna producción en el país.

“Me mortificaba el hecho de llevar bastante tiempo en la actuación y no tener ni siquiera mi primer protagónico. Porque, a ver, yo he tenido papeles importantes en medio del reparto, pero no he sido como la protagonista de la historia, no, y eso me pesaba (...) Hasta que en algún momento entendí que eso no me da el valor como actriz y que seguramente todavía no estoy lista para ese protagónico increíble que me merezco”, indicó.

A pesar de no ser la protagonista de ninguna producción hasta ahora, ha hecho importantes apariciones en series como Chichipatos, Venganza, La ley del corazón. En su declaración, además, aseguró que no había llegado a ser protagonista, a lo mejor, ‘porque no hace parte de la rosca’.

¿Lina Tejeiro participaría en ‘MasterChef Celebrity’?

En medio de la dinámica, Lina habló de otros temas, por ejemplo, su participación en realitys. Un internauta le preguntó si le gustaría participar en un concurso como MasterChef Celebrity. Ella, en las historias de su cuenta de Instagram, contó que sí le gustaría, pero que no está muy segura de su desempeño. “Participaría en MasterChef, pero no sé qué tan bien me iría. Yo creo que sí podría, pero es que no sé cocinar”, inició diciendo.

“Es que no sé cocinar, tendría que aprender. Voy a ver si en estos días, un domingo, hago una receta de ‘Los de ñam’ (creadores de contenido gastronómico en redes sociales) del libro que me regalaron y vamos a ver qué tan buena sazón tengo (...) Yo tengo que aprender a cocinar, al menos una cosa, antes de que se acabe este año. Voy a ponérmelo como meta a ver si lo logro”, añadió.