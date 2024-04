¿Lina Tejeiro está embarazada? Esto confirmó en redes: “tengo que contarles algo”

Lina Tejeiro es una de las actrices y generadoras de contenido más comentadas de la farándula en Colombia. En su cuenta de Instagram tiene 10,3 millones de seguidores y allí comparte varios detalles de su vida personal y profesional.

En las últimas horas, realizó un post que dejó pensando a más de uno. En la descripción escribió: “Muchos de nuestros sueños al principio parecen imposibles, luego parecen improbables, y luego, cuando invocamos la voluntad, pronto se vuelven inevitables”.

Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que en las imágenes aparece dándoles la gran noticia a sus seres queridos quienes evidencian la cara de asombro. “Tengo que contarles algo. Me acabé de enterar, hace solo unas horas”, les dijo.

¿Lija Tejeiro está esperando su primer hijo?

Esa publicación tiene más de 109 mil likes y cientos de comentarios de los internautas. Algunos han dejado sus opiniones al respecto, pensando que, posiblemente, podría estar embarazada.

Su mejor amiga Greeicy Rendón le escribió: “ay noooooo. No he parado de sonreír viendo este video y no tengo ni idea qué es…. Entonces dos cosas: la primera que sea lo que sea, qué chimba que estés sintiendo esa felicidad de cosas que anhelamos mucho y se nos dan y la segunda, quiero saberlo todoooooooo”.

Vibiana Tejeiro, su mamá, también le expresó su felicidad por esa noticia. “Nuevamente acá llorando de felicidad jaja. Hija eres tan grande y tan poderos🏻. Te amo, te bendigo, te respeto y te admiro”.

En los mismos comentarios, la actriz de La ley del corazón aclaró que no se trata de un embarazo como muchos han pensado. “Pista: NO, NO ESTOY EMBARAZADA”, escribió.

Sus seguidores le han dejado su opinión: “Esta oportunidad también soñaba contigo. Nos hace felices ver en tus ojos la emoción que te da esta buena noticia. Compartimos tu felicidad”, escribieron sus amigos, Los del Ñam.

Por ahora, la presentadora de La casa de los famosos no ha revelado qué es exactamente lo que la tiene tan feliz, se rumora que podría tratarse de un nuevo proyecto actoral. “Debe ser un protagónico y un antagónico”, “se ganó un papel muy importante”, “fijo la llamaron para una película de Hollywood”, “primer protagónico de algún proyecto muy grande”.

¿'Pulla’ de Lina Tejeiro a Andy Rivera?

Hace unas semanas, la actriz le concedió una entrevista a la periodista Eva Rey, a quien le confesó varios detalles de su vida, entre ellos, algunas cosas sobre su relación con Andy Rivera.

“Ya no perdono una infidelidad. Perdoné muchas durante 9 años. Yo fui infiel por venganza y además se lo hacía saber. Caímos en una relación muy inmadura, éramos muy pequeños. Era como ‘ah, tú me hiciste, ahora yo te hago’. No le ponía los cachos con cualquiera, lo hacía con alguien que a él le doliera y se lo hacía saber”, dijo.

Al poco tiempo, el hijo de Jhonny Rivera dejó un mensaje en sus redes que muchos catalogaron como una indirecta para Lina: “que alguien esté intentando dañarme sacando mi pasado es como que me intente robar en mi casa antigua. Ya no vivo ahí”.