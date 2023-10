Lina Tejeiro envió mensaje a culpables por muerte de su perra: “Se les fue la mano”

No han sido días fáciles para Lina Tejeiro. El pasado 27 de septiembre murió una de sus mascotas y le dejó un gran vacío, pues hace apenas un año que la había adoptado y fueron muy gratos los momentos que pasaron juntas.

La perrita, de nombre Frida y raza pomerania, tenía apenas dos años de edad, por eso la noticia dejó asombrados a los seguidores de la actriz, quien poco a poco ha ido entregando mayores detalles al respecto.

Lo primero que comentó Lina Tejeiro fue que todo ocurrió horas después de un procedimiento quirúrgico al que fue sometido el animal, pues la envió a la clínica veterinaria para que fuera esterilizada. Y aunque este tipo de operaciones no suelen tener mayor riesgo, este no fue el caso de Frida.

“Después de su recuperación, entró en paro. Hicieron todo lo posible para reanimarla... fueron 45 minutos en los que los doctores hicieron lo humanamente posible para reanimarla, pero ella no aguantó y se me fue”, explicó conmovida la llanera de 31 años.

¿Por qué murió la perrita de Lina Tejeiro?

Ahora, casi semana y media después de la partida de Frida, la protagonista de Un rabón con corazón expuso a través de redes sociales la razón por la que su mascota desmejoró tras la cirugía.

“Digamos que esa es la respuesta, digamos que Frida se murió porque se les fue la mano con la anestesia y que es culpa de los doctores. Pero saber eso a mí no me hace sentir mejor, ni me la va a devolver, ni me va a dar tranquilidad”, dijo por medio de una historia que colgó a su cuenta de Instagram.

El mensaje que Lina Tejeiro dejó a los responsables por la muerte de Frida

A pesar de contar, a grandes rasgos, quiénes fueron los culpables del triste suceso, Lina Tejeiro se mostró empática con los veterinarios y les dejó un sentido mensaje: “Si fue un error yo creo que con lo que sucedió ya aprendieron la lección, y van a tener mucho más cuidado con los demás perritos, porque evidentemente yo no creo que esto sea algo que les pase todos los días”.

Las reacciones al pronunciamiento de Lina Tejeiro no se hicieron esperar y fueron decenas de seguidores los que aprovecharon para felicitar su noble actitud, así como para enviarle mensajes de fortaleza.

“De otra sale publicando hasta la cara de los veterinarios”, “de verdad eres muy tranquila y lo has tomado todo de la mejor manera, yo estaría enloquecida”, “siento que te haya pasado esto, pero resalto tu fortaleza” y “sabremos que te hará falta, pero al menos te quedan tus otros cinco perritos”, fueron algunos de los comentarios que recibió Lina Tejeiro.