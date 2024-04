Lina Tejeiro enfrentó a Carlos Ochoa por sus críticas a ‘La casa de los famosos’

Durante la celebración de los 40 años de los Premios India Catalina, en la ciudad de Cartagena, el periodista Carlos Ochoa le realizó una entrevista a Lina Tejeiro sobre ‘La casa de los famosos’, sin embargo, la conversación se tornó chocante cuando la actriz le reclamó al hombre por sus críticas al programa.

“Lina Tejeiro, sabes que te amo y te adoro, pero debes entender mis críticas sobre ‘La Casa de los Famosos’ porque ni RCN ni Caracol me pagan, soy un crítico independiente”, le expresó Carlos a la actriz.

Posteriormente, ella lo interrumpió diciendo: “Será por eso que criticas tanto, como no te pagan, nos criticas tanto”. Y el hombre se defendió diciéndole que opinaba sobre los dos canales. “Hay críticos de cine, yo soy crítico de telenovelas y reality”.

No obstante, Lina no estuvo de acuerdo con y aseguró que él no era equitativo con sus críticas frente a los dos canales. “Hay que ser críticos equitativos, y tú solo le tiras mala onda a RCN ¡Ay Carlos, usted a mí no me va a enredar! A usted se le nota la preferencia y le tira mucho hate a los de ‘La Casa de los Famosos’”, expresó.

Por otro lado, Ochoa aseguró que la polémica entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada fue un show y, aunque Lina le cuestionó si le constaba, él automáticamente le cambió el tema y hablaron sobre los proyectos que la actriz tenía en curso.

Aunque la entrevista finalizó de manera amistosa, en redes sociales quedó un sinsabor sobre la situación, muchos se los seguidores de la actriz la defendieron ante los comentarios del periodista. “Bien hecho, Lina”, “Por fin alguien le dijo la verdad”, “Necesitaba su tatequieto”, “Por fin alguien lo paró”, fueron algunos comentarios por parte de los internautas. Aquí la entrevista.

