Lina Tejeiro contó entre lágrimas la razón por la que murió Frida, su mascota

Lina Tejeiro entristeció a sus seguidores en días recientes, al mostrarse devastada por la inesperada muerte de Frida, una de sus mascotas.

La reconocida actriz compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, el cual acompañó con varias fotos de la pequeña peludita, a la que consideraba parte de su familia.

“Entender la vida es difícil y entenderla sin ti será un proceso aún más difícil. Te me fuiste Frida y aún no entiendo por qué, todo fue tan de repente”, escribió Lina Tejeiro en su publicación, que recibió miles de comentarios de apoyo y solidaridad entre sus amigos y seguidores.

¿De qué murió la perra de Lina Tejeiro?

Aunque la llanera de 31 años tenía seis mascotas en su hogar, Frida era una de las más especiales, pues la adoptó hace poco más de un año y junto a ella pasó infinidad de momentos alegres. La actriz siempre mostró en sus redes sociales el gran cariño que le tenía a su perrita, que era de raza chihuahua y tenía dos años de edad.

La causa de la muerte del animal fue un paro cardiaco que sufrió después de salir de una cirugía de castración, según reveló la propia Tejeiro en otras historias, en las que contó con la voz entrecortada lo que le pasó a su mascota: “Yo sigo recuperándome de este dolor tan grande. Frida se me fue, tenían una cirugía Coco (otro de sus perritos) y Frida, los iba a esterilizar, quería evitar momentos embarazosos y pues para la salud de ellos es muy bueno”.

“Coquito salió muy bien de la cirugía, ahorita está en recuperación y está en casa; pero Frida, después de su recuperación, entró en paro. Hicieron todo lo posible para reanimarla... fueron 45 minutos en los que los doctores hicieron lo humanamente posible para reanimarla, pero ella no aguantó y se me fue (...) Lo cuento porque mucha gente quería saber qué había pasado con Frida, que era una perrita muy joven. Bueno, cumplió su misión, me hizo muy feliz. Me duele, me duele mucho el corazón”, agregó la actriz de La ley del corazón con lágrimas en los ojos.

Lina Tejeiro no estaba con su mascota cuando todo sucedió Fotografía por: Tomado de Redes Sociales

Lina Tejeiro también expresó su dolor por no haber podido despedirse de su perrita ni verla por última vez.

“Me duele el corazón, aquí voy, tengo una sesión de fotos inaplazables. No pude verla ni despedirme ni nada”, concluyó la antigua jurado de Quién es la máscara, quien recibió el apoyo y el consuelo de varios famosos que también han pasado por situaciones similares, como Greeicy Rendón, Carolina Cruz, Luisa Fernanda W, Daniela Ospina y Jessica Cediel, entre otros.

Además de Frida y Coco, Lina tiene otras cuatro mascotas: Romeo, Julieta, Simona y Luna; todas ellas son rescatadas o adoptadas y forman parte de la manada que ronda por su lujosa casa.