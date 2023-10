Lina Tejeiro contó cómo reaccionaron sus mascotas a la muerte de Frida

Lina Tejeiro se encuentra pasando días difíciles luego del fallecimiento de su perrita Frida, una de sus mascotas. La semana pasada, la actriz compartió con sus seguidores la triste noticia, y días después habló de lo sucedido, luego de un procedimiento quirúrgico. “los iban a esterilizar a los dos porque quería evitar momentos embarazosos y además para la salud de ellos también es muy bueno. A Coquito le fue muy bien en la cirugía, está en la casa en recuperación, pero Frida después de la cirugía entró en paro”.

Lina, con el corazón hecho pedazos, le dedicó un emotivo mensaje a su mascota, de raza pomeranian, que era muy inquieta y amorosa. Recientemente, a través de las historias de su cuenta de Instagram, la llanera reveló cuál fue la reacción de sus otras mascotas al enterarse de la muerte de Frida.

¿Cómo reaccionaron las mascotas de Lina Tejeiro a la muerte de Frida?

Según contó en sus historias, al enterarse de la muerte de su perrita, contactó a un servicio de funeraria y mientras esperaba la llegada de los funcionarios que recogerían a Frida, la artista de 31 años puso a la perrita sobre una cama, para que sus demás mascotas se despidieran de ella. De acuerdo con lo que relató, Kimmy y Romeo caminaron dos veces alrededor de ella. En tanto que Neruda se acercó a Frida, lamió su nariz en repetidas ocasiones y se acostó a su lado. Su gato, Da Vinci, la olió.

El cuerpo de Frida fue cremado el fin de semana, y cuando regresó a su casa, con las cenizas de Frida en una pequeña caja, el felino, muy cercano a la perrita, se acostó al lado del recipiente. Lina contó que el felino ha estado triste y no ha querido comer bien.

Lina Tejeiro no quiere buscar culpables de la muerte de su perrita

Añadió a los testimonios que entregó en las historias de su cuenta de Instagram que no quiere buscar culpables, pues, enterarse de las razones que produjeron la muerte de Frida no le van a devolver la vida a su mascota. Aseguró que en este momento lo único que desea es quedarse con los momentos de felicidad junto a ella.

“Yo me quedo con lo bonito, con sus recuerdos, con que los doctores hicieron todo lo posible por tenerla con nosotros, con que ella se tenía que ir porque la vida es así, perfecta. Prefiero quedarme con eso que llenarme de preguntas (...) de emociones negativas que no me la van a traer de vuelta”, reiteró.